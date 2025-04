Odporność przedszkolaków jest bardzo niska. Często słyszymy, że dzieci, zwłaszcza te, które chodzą do przedszkola pierwszy rok, ciągle chorują. Maluchy nie są jednak skazane na przeziębienia, katar czy kaszel. Dziecko z podwyższoną odpornością będzie chorowało rzadziej albo wcale. Wystarczy zastosować kilka prostych metod.

Wzmacninie odporności - im wcześniej, tym lepiej

Rodzice często zaczynają wzmacniać odporność swoich dzieci jesienią, gdy maluchy przynoszą do domu różne infekcje. Wtedy jest już za późno. Warto zacząć dbać o układ odpornościowy dzieci jeszcze latem, żeby później nie martwić się o ciągłe przeziębienia.

Jak zwiększyć odporność dziecka?

Odporność, to przede wszystkim zdrowe posiłki

Odporność malucha zaczyna się w jego układzie pokarmowym. Na pewno serki dla dzieci, jogurty z owocami, słodkości czy soczki, nie pomogą w walce z bakteriami i wirusami. Te produkty osłabiają układ odpornościowy naszych pociech. Co go zatem wzmacnia?

Na pewno pożywne płatki (naturalne, bez dodatku cukru, np. owsiane lub jaglane), podawane z kozim mlekiem i orzechami włoskimi. To idealna propozycja na śniadanie. Jeśli nasza pociecha nie jadła podwieczorku w przedszkolu, przygotujmy jej naturalny kisiel na bazie domowego kompotu lub pieczone jabłka albo gruszki z prawdziwą wanilią albo cynamonem. Gęstą zupę z dodatkiem różnego rodzaju kasz można zaserwować maluchowi na kolację.

Do picia podawajmy maluchom ciepłe kompoty i herbaty ziołowe, m.in. koperkową i anyżową. Jeśli wolą wodę, niech będzie przegotowana i ciepła.

Ruch na świeżym powietrzu

Pamiętajmy, że odporność budujemy również dzięki ruchowi na świeżym powietrzu. Codziennie, niezależnie od pogody, wychodźmy z dzieckiem na spacer. Niech nasza pociecha weźmie rower albo piłkę, a kiedy pada deszcz – kalosze i parasol. Wystarczy 30 minut dziennie.

Kwasy omega-3 i omega-6 na odporność

Codziennie podawajmy maluchowi tran. Nie zapominajmy o tym, że ważna jest tu regularność. Warto zacząć podawać go dziecku już w drugiej połowie lata, przez całą jesień i zimę. Tran zawiera kwasy omega-3 i omega-6 oraz witaminę A, które biorą udział w budowaniu odporności.

Żywe kultury bakterii wspomagają odporność

Warto podawać dziecku naturalne kultury bakterii. Można je kupić w aptece m.in. w postaci kropelek.

Syrop z cebuli

Odporność dziecka wzmocni też syrop z cebuli, którego przygotowanie zajmie nam nie więcej niż 5 minut. Wystarczy pokroić kilka cebul (które chronią organizm przed bakteriami i wirusami)i włożyć do słoika, zalać naturalnym miodem (bez dodatku cukru), zakręcić i wstawić do lodówki. Dziecku podajemy po 1 łyżce syropu dziennie. Można do niego dodać czosnek (który jest naturalnym antybiotykiem), jeśli dziecko lubi.

Żadna z tych metod budowania odporności nie przyniesie efektów, jeśli jest stosowana samodzielnie. Najlepsze efekty uzyskamy łącząc te wszystkie sposoby.

