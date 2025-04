Ciepła czapka i gruba kurtka nie wystarczą, by ochronić smyka. Wirusy, bakterie, gorączka, antybiotyki, ciągłe siedzenie w domu – wszystko to sprawia, że układ odpornościowy dziecka nie pracuje tak, jak powinien. Warto go wzmocnić nim nadejdą duże mrozy i śniegi. Oto, co będzie do tego potrzebne.

Dobre bakterie na odporność dziecka

Możesz podać je sama. Probiotyki to tzw. dobre bakterie kwasu mlekowego. Wspomagają odporność przez to, że sytuują się w przewodzie pokarmowym i hamują zarazkom dostęp do organizmu. Są szczególnie polecane w trakcie i po kuracjach antybiotykami. Dzięki dobrym bakteriom organizm dziecka szybciej też rozprawi się z infekcją górnych dróg oddechowych. Znajdziesz je w mlekach modyfikowanych, preparatach z apteki i w fermentowanych napojach mlecznych – jogurtach, kefirach.

Zastosuj wyciągi roślinne

Zwykle na poprawienie odporności poleca się jeżówkę i aloes. Ale uwaga: we wszystkich ziołach są substancje aktywne, dlatego dłużej niż kilka dni wolno je podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Lecznicze tłuszcze dla malucha

Podawaj je dopiero po konsultacji z lekarzem. Tego typu preparaty zawierają rybi olej (z wątroby dorsza lub rekina grenlandzkiego), w którym są wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Leki te m.in. poprawiają apetyt i wzmacniają odporność.

Babcine sposoby na wzmocnienie odporności dziecka

Sięgnij po miód, który zawiera składniki wzmacniające odporność. Najlepszy dla dzieci jest lipowy i gryczany. Pamiętaj, że wolno go podawać po pierwszym roku, a alergikom tylko za zgodą lekarza. Wartości lecznicze ma też czosnek, cebula. Są w nich substancje o działaniu bardzo podobnym do antybiotyków. Niemowlęciu możesz podać granulowaną herbatkę z dzikiej róży.

Zadbaj o dietę pociechy!

Aby maluch był odporny na choroby, potrzebuje wielu wartościowych składników (głównie witamin), które znajdują się

w preparatach z apteki i... w jedzeniu. Dlatego dieta szkraba musi być:

Bogata w warzywa i owoce To właśnie w nich znajduje się najwięcej witamin i minerałów, które budują odporność.

Obowiązkowo ze śniadaniem Bez zdrowego porannego posiłku organizm przestawia się na tryb oszczędnościowy. Spada wtedy jego wydajność energetyczna i odporność na ataki wirusów.

Urozmaicona Im więcej różnorodnych dań próbuje twój szkrab, tym mniejsza szansa, że któregoś z cennych składników zabraknie organizmowi.

Preparaty homeopatyczne dla najmłodszych

Plusem homeopatii jest to, że można ją stosować nawet u najmłodszych dzieci, choć wielu lekarzy nie popiera takich form leczenia. Trzeba pamiętać, że skuteczność homeopatii zależy w dużej mierze od tego, czy preparat został dobrze dobrany (warto więc zasięgnąć porady doświadczonego pediatry homeopaty) oraz od systematyczności jego podawania.



napisane na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Twój Maluszek