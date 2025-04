1000 pierwszych dni – okres superrozwoju!

Nadrzędnym celem układu odpornościowego jest ochrona organizmu przed infekcjami. Odporność kształtuje się jednak stopniowo. Jej rozwój zaczyna się już w czasie ciąży, a najintensywniej trwa w pierwszych latach życia. Przyszła mama może wzmacniać budującą się odporność dziecka, dbając przede wszystkim o swój sposób żywienia. W czasie ciąży układ odpornościowy płodu nie musi jeszcze w pełni spełniać swojej funkcji – to macica i wody płodowe zapewniają dziecku ochronę. Mimo że niemowlę było bezpieczne w brzuchu mamy, to zaraz po przyjściu na świat musi stawić czoła zagrożeniom. Po narodzinach układ immunologiczny noworodka jest gotów do swoich zadań zaledwie w 10%1. Przeciwciała, które niemowlę jeszcze w życiu płodowym dostało od mamy przez łożysko, w pierwszych tygodniach życia powoli zanikają, a zdolność do produkowania własnych zacznie się rozwijać w młodym organizmie stopniowo w ciągu kolejnych miesięcy2. Okres, w którym dziecko jest bardziej narażone na wystąpienie infekcji, nazywany jest luką odpornościową.

Czy wiesz, że...

...układ immunologiczny pełną dojrzałość osiąga dopiero około 12. roku życia? Dlatego tak ważne jest, aby wzmacniać regularnie tarczę ochronną organizmu niemowlęcia i małego dziecka.

Wzmacnianie odporności – to pomaga

Układ immunologiczny będzie dojrzewał jeszcze długo po narodzinach. Największe ryzyko zachorowań i infekcji dotyczy noworodków, niemowląt i przedszkolaków. Właśnie dlatego rodzice powinni wpierać rozwój odporności dziecka nie tylko komponując jego prawidłową dietę, ale również poprzez:

przestrzeganie obowiązkowych szczepień,

wietrzenie pomieszczeń (należy pilnować odpowiedniego poziomu wilgotności),

zmianę klimatu (warto od czasu do czasu wybrać się z dzieckiem nad morze albo w góry),

ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych,

ustalenie czasu na sen i na odpoczynek, spędzanie wolnych chwil z dzieckiem na świeżym powietrzu.

Wsparcie dla niemowlęcia

Kluczowym czynnikiem wspierającym odporność oraz mózg niemowlęcia jest karmienie piersią. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka, a następnie kontynuację karmienia piersią do 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzaniu jego diety. Mleko matki zawiera bowiem witaminy A i C, ważne dla rozwoju układu immunologicznego. Nie zawiera jednak witaminy D, która ma szczególnie znaczenie dla wspierania odporności, a jej deficyt może prowadzić do wzrostu podatności na infekcje. Z tego powodu w przypadku niemowląt karmionych piersią zaleca się jej suplementację, którą zawsze należy wcześniej skonsultowa

z pediatrą3.

I wsparcie dla Juniora

1000 pierwszych dni życia dziecka to czas liczony od poczęcia, który trwa jeszcze długo po 1. urodzinach. Młody organizm Juniora wciąż intensywnie się rozwija, a odporność nadal potrzebuje wsparcia, polegającego m.in. na dostarczeniu wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Na podstawie szczegółowej analizy potrzeb żywieniowych dzieci po 12. miesiącu życia powstało mleko Bebilon Junior 3 z Pronutra+. Produkt zawiera witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego*, kwas α-linolenowy, który jest ważny dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych* oraz opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów (GOS/FOS).

Poznaj fascynujący proces rozwoju SuperOdporności i MegaMózgu na www.bebiprogram.pl. Dzięki sześciu czytanym przez Krystynę Czubównę odcinkom możesz przenieść się w wyjątkowy świat superbohaterów i obejrzeć rozwój dziecka z innej perspektywy.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

*Bebilon Junior 3 z Pronutra+ , podobnie jak inne mleka modyfikowane, zawiera: witaminy A, C i D oraz kwas α-linolenowy (ALA).

https://www.bebiprogram.pl/zdrowie-dziecka/odpornosc/jak-tworzy-sie-odpornosc

