Kiedy dokonać zakupu?

Niektórzy rodzice wolą poczekać z zakupem nocnika aż do rozpoczęcia nauki nocnikowania, ponieważ pojawienie się nowego, intrygującego przedmiotu rozbudza zainteresowanie dziecka.

Inni wolą wcześniej kupić nocnik i przyzwyczajać dziecko do jego widoku w łazience na kilka miesięcy przed rozpoczęciem odpieluszania. Jeśli zdecydujesz się na zakup przed rozpoczęciem nauki, możesz pokazać dziecku nocnik, opowiedzieć, do czego służy (koniecznie entuzjastycznym tonem!), i pozwolić mu na nim usiąść.

Po przyniesieniu nocnika do domu porozmawiaj z dzieckiem na jego temat — powiedz, do czego służy. Możesz nawet namówić malucha, żeby usiadł na nocniku wtedy, gdy Ty korzystasz z ubikacji. Możesz zostawić nocnik w łazience, na widoku, aby dziecko oswoiło się z jego obecnością przez kilka miesięcy przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Wspieraj samodzielność dziecka

Teraz jest pora na to, aby zachęcić malucha do większej samodzielności, na przykład samodzielnego ubierania, zakładania spodni, zdejmowania kurtki, zanoszenia talerza do stołu lub odnoszenia go po skończonym posiłku, wchodzenia na krzesełko itd. Wszystkie te czynności wzmacniają u dziecka poczucie niezależności, a jest ono konieczne do opanowania sztuki samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych.

W miarę jak dziecko uczy się różnych rzeczy, jego pewność siebie rośnie. Im więcej umie zrobić samo, tym więcej będzie chciało próbować. Podstawą dalszych sukcesów są dotychczasowe sukcesy — dziecko zacznie postrzegać siebie jako kogoś, kto potrafi robić nowe rzeczy, i będzie doskonalić nowe umiejętności. Takie podejście okaże się bardzo przydatne, gdy przyjdzie pora na pożegnanie z pieluchą.

