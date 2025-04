Warzywa stanowią ważny element jadłospisu, a akceptacja ich smaku już od początku rozszerzania diety pozwala kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe u malucha. Dzieci rodzą się z naturalną preferencją smaku słodkiego, dlatego urozmaicanie jadłospisu warto rozpocząć od warzyw. Podanie ich w pierwszej kolejności sprawi, że maluch chętniej się do nich przekona. Czasem potrzeba kilku (lub nawet kilkunastu) prób, aby dziecko polubiło nowy dla niego smak marchewki czy brokułu. Ta cierpliwość jednak się opłaca – pozwoli ukształtować preferencje żywieniowe, które mogą zostać z maluszkiem w kolejnych latach życia!

Czas na smakowite połączenia warzyw i owoców

Dzięki zupełnie nowym kompozycjom warzyw i owoców w wygodnych tubkach od BoboVita wprowadzanie do diety malucha kolejnych smaków stanie się o wiele łatwiejsze! Ananas z jabłkiem i słodkim ziemniakiem, gruszka z brzoskwinią i marchewką, suszona śliwka z gruszką i buraczkiem czy jabłko z awokado i zielonymi warzywami? To proste! Każda z tych smakowitych kompozycji pomoże maluchowi w akceptacji i polubieniu warzyw, tak aby na stałe zagościły w jego codziennym menu. Nowych musów niemowlę może próbować zarówno w domowym zaciszu, jak i na świeżym powietrzu – podczas aktywnego spędzania czasu!

Bezpieczeństwo to podstawa

Nowości od BoboVita to smakowite propozycje, dopasowane do potrzeb intensywnie rozwijającego się organizmu niemowlęcia. Zgodnie z przepisami prawa są wolne od konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku, a ich konsystencja i wartość odżywcza odpowiadają na potrzeby niemowląt po 6. miesiącu życia. Zawarte w nich składniki są odpowiedniej jakości i pochodzą wyłącznie od sprawdzonych dostawców. Dzięki temu stanowią bezpieczny sposób na wprowadzanie warzyw do diety najmłodszych.

„1000 pierwszych dni to kluczowy okres w życiu każdego dziecka, w którym właściwy sposób żywienia wpływa na harmonijny rozwój młodego organizmu. Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby najmłodszych i jeszcze lepiej wspierać rodziców w żywieniu ich dzieci, rozszerzamy linię musów w wygodnych tubkach o 4 smakowite nowości. Te pyszne propozycje od BoboVita to kompozycje warzyw i owoców, które możesz podać w wielu różnych okolicznościach i o każdej porze dnia” – tłumaczy Aleksandra Rytel, młodszy kierownik ds. zarządzania marką BoboVita.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

Marka BoboVita oferuje szeroką gamę produktów dla niemowląt i małych dzieci, obejmującą m.in. posiłki, zupki, owoce i kaszki. Produkty BoboVita cieszą się uznaniem i powodzeniem wśród konsumentów, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Więcej informacji o ofercie produktów BoboVita znaleźć można na stronie www.bobovita.pl.

NUTRICIA Polska to lider rynku żywności dla dzieci i niemowląt w Polsce. Specjalizuje się w żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz dla osób dorosłych, wymagających specjalistycznego żywienia. NUTRICIA Polska dostarcza produkty żywnościowe dla niemowląt i małych dzieci we wszystkich kategoriach, m.in. mleka następne, takie jak Bebiko 2 Nutriflor+, Bebiko PRO+ 2, Bebilon 2 z Pronutra+, Bebilon Profutura 2 i mleka modyfikowane typu junior oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (m.in.: Bebiko Comfort 2 Nutriflor+, Bebilon Pepti 2 DHA), a także pełną gamę produktów uzupełniających dla niemowląt i małych dzieci (marka BoboVita).

NUTRICIA Polska jest częścią grupy spółek DANONE – światowego lidera na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 4 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywność dla niemowląt i małych dzieci (NUTRICIA) oraz żywność medyczna (NUTRICIA Medyczna). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji, zgodnie z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. Przez nasze produkty, projekty i programy zachęcamy do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień oraz przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju planety. W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy.

Artykuł powstał z udziałem marki BoboVita