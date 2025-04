Rodzice ochoczo i bezrefleksyjnie podchodzą do wymiany fotelika na podstawkę. Często przedwcześnie lub bezzasadnie: dziecko powinno być przewożone w foteliku samochodowym ze względów bezpieczeństwa, jak najdłużej jest to możliwe.

Od kiedy dziecko może jeździć na podstawce

Według nowelizacji z dnia 11 sierpnia 2017 dopuszcza się jazdę dziecka, które ukończyło 135 cm wzrostu bez fotelika (w pasach) na podstawce w samochodzie, jeśli nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka.

Prawnie, jeśli w grę wchodzi przewóz trójki dzieci w 5-osobowym samochodzie, w którym nie ma możliwości montażu 3 fotelików, można przewozić dziecko na podstawce przypięte pasami, jeśli skończyło ono 3 lata. Pozostała dwójka dzieci musi być przewożona w fotelikach.

Podstawka do samochodu - to musisz wiedzieć

Podstawka do samochodu jest bardzo nieodporną na uderzenie, nietrwałą bazą, która w przypadku kolizji nie daje absolutnie żadnego zabezpieczenia przed obrażeniami i potrafi rozkruszyć się w drobny pył. Prawna możliwość przewożenia dziecka na podstawce, a nie w foteliku samochodowym, jest obarczona ogromną odpowiedzialnością, a podyktowana przez rodziców w dużej mierze wygodą.

Warto dodać, że na rynku istnieją foteliki dla dzieci do wagi 54 kg oraz wiele firm specjalizuje się w optymalizacji ustawienia 3 fotelików w 5-osobowym samochodzie tak, by maluchy były bezpieczne. Jazda na podstawce to deklaracja, że rodzic świadomie pozbawia dziecko ochrony bocznej i ochrony głowy podczas zderzenia.

Zjawisko „nurkowania” dziecka w samochodzie

Żeby przekonać cię do tego, jakim błędem jest umieszczenie dziecka w podstawce zamiast w foteliku samochodowym, opiszemy zjawisko nurkowania podyktowane prawami fizyki. Podczas gwałtownego hamowania, dziecko „nurkuje” pod pasami, wyślizgując się. Niszczy to narządy wewnętrzne i prowadzi do trwałych urazów. Nie doszłoby do tego, gdyby dziecko było prawidłowo usadzone w foteliku. Dodatkowo pasy bezpieczeństwa nie są dostosowane do budowy ciała dziecka (jest zbyt niskiego wzrostu) i wbijają się w brzuch i szyję.

