Jak rozpoznać objawy ADHD u małego dziecka?

Mały łobuziak: Ma lepsze i gorsze dni. Tygodniami potrafi być grzeczny, gdy na czymś mu zależy. Problemy z zachowaniem nasilają się lub słabną zależnie od pory dnia, zmęczenia lub otoczenia (np. przy babci, która pozwala wchodzić sobie na głowę).

Dziecko z ADHD: Nie umie się skoncentrować, jest nadruchliwy oraz impulsywny. Cechy te występują jednocześnie i utrzymują się przynajmniej przez sześć miesięcy, niezależnie od okoliczności i samopoczucia.

Czy zawsze wiesz, jak twoje dziecko się zachowa?

Dziecko z ADHD: Nigdy nie wiadomo, jak zareaguje na nową lub stresującą sytuację. Gdy nie dostanie tego, co chce, może całkiem zignorować sytuację albo postąpić gwałtownie.

Mały łobuziak: Jest przewidywalne. Na pewno znasz ten schemat: gdy odmówisz kupna batonika, dziecko staje się przymilne, potem bardziej niecierpliwe, by w końcu rzucić się na podłogę.

Czy twoje dziecko umie się skupić?

Dziecko z ADHD: Ma problem ze znalezieniem szczegółów na obrazku. Szybko porzuca zajęcie, nie ma ulubionych zabawek. Wystarczy szmer w drugim końcu pokoju, by przerwał zabawę, przestał słuchać bajki. Wymiguje się od gier, które wymagają od niego poznania reguł.

Mały łobuziak: „Żywe srebro”, nie potrafi skupić się na jednej czynności, tylko gdy jest zmęczone lub chore. Jeśli coś je zafascynuje, wyłącza się całkowicie i nic nie jest w stanie go rozproszyć. Zwykle traci zainteresowanie zabawą po kilkunastu minutach. Nie skupia się tylko na czynnościach, które go nie interesują.

Jest spokojny czy ruchliwy?



Dziecko z ADHD: Ręce, nogi i głowa malca żyją własnym życiem. Dziecko ześlizguje się z krzesła, choć przed chwilą spokojnie siedziało, biega wokół stołu, trącając sprzęty. Wspina się, nie bacząc na niebezpieczeństwo, nawet jeśli wcześniej zdarzyło mu się w ten sposób zranić.

Mały łobuziak: Takie zachowanie pojawia się w stresie. Szaleństwami dziecko próbuje zwrócić na siebie uwagę, by przerwać sytuację, która budzi w nim lęk (np. gdy rodzice się kłócą). To normalne, że popisuje się przed gośćmi, których dawno nie widziało. Czasem nadmierna ruchliwość jest reakcją na duże zmiany, np. pójście do przedszkola, narodziny rodzeństwa.

Jak radzi sobie z emocjami?

Dziecko z ADHD: Dziecko zadaje pytania, a już po chwili sprawia wrażenie, jakby nie był w ogóle zainteresowany odpowiedzią. Pozostaje głuchy na wszystkie uwagi, przerywa, zmienia temat. Jest niecierpliwy (nie czeka na swoją kolej, np. podczas zabaw lub posiłków w przedszkolu).

Mały łobuziak: Maluch zasypuje cię pytaniami, powtarza je, nie mogąc doczekać się odpowiedzi. Słucha, co powiesz, a potem dopytuje (słynne „a dlaczego?”). Złości się, gdy go zbywasz lub odpowiedź go nie zadowala. Tak zachowują się też uzdolnione, ciekawe świata dzieci. Na tym etapie rozwoju nie radzą sobie z natłokiem informacji.

na podstawie tekstu autorstwa Joanny Zieleniewskiej