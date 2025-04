Złota Rączka – komputerowo animowany serial dla dzieci w wieku przedszkolnym to nowość na kanale Disney Channel. Serial emitowany jest w bloku programowym Playhouse Disney.

Reklama

Zadaniem, jakie postawili sobie twórcy serialu Złota Rączka, jest przekonanie przedszkolaków, że powinni podejmować wyzwania i mogą im sprostać, a zgodne działanie w zespole może być w tym bardzo pomocne. Każdy odcinek przemyślano tak, aby przy okazji zabawy przekazać tę istotną na wczesnym etapie edukacji dziecka naukę. Główny nacisk postawiono na zagadnienia prospołeczne i emocjonalne, w tym budowanie właściwych relacji w gronie przyjaciół i rodziny, pomaganie innym

i angażowanie się w działania. Postać Mańka skonstruowana została tak, aby stanowić dla dzieci wzór do naśladowania: Maniek wierzy we własne siły, jest pracowity, bezinteresownie pomocny, zawsze uprzejmy i troskliwy w stosunku do wszystkich. Dba też zawsze o swoje narzędzia. Dzięki takiej postawie zyskuje sobie uznanie i szacunek, a co najważniejsze zdobywa sympatię, zarówno serialowych postaci, jak i młodej publiczności.

Dzięki serialowi Złota Rączka dzieci uczą się prostych słów i zwrotów w języku hiszpańskim. Dowiadują się również, w jakiej sytuacji powinny ich używać w życiu codziennym – np. gdy Maniek w trakcie rozmów zwraca się do swojego dziadka „abuelito” albo gdy nazywa swoje narzędzia „las herramientas”. Poza tym serial przybliża pewne aspekty kultury latynoamerykańskiej, w tym niektóre święta czy tradycyjne znaczenie rodziny. W tle opowiadanych historii można również usłyszeć łatwo wpadającą w ucho muzykę latynoską.



Każdy z wypełnionych pozytywną energią odcinków serialu składa się z dwóch 11-minutowych części. Każda część rozpoczyna się od skierowanej do Mańka prośby jednego z przyjaciół lub sąsiadów o wykonanie naprawy. Maniek, który nigdy się nie poddaje, choć niekiedy stają przed nim trudne do wykonania zadania, określa wielkość projektu, przygotowuje plan i przy pomocy swoich narzędzi stara się go zrealizować.

Mimo że sam Maniek doskonale zna się na wszelkiego rodzaju naprawach, korzysta zawsze z pomocy swoich współpracowników – niesfornej gromadki gadających narzędzi, z których każde obdarzone jest własną osobowością. Mali widzowie mogą z zaciekawieniem śledzić przygody i przeżywać zmagania mruczącego pod nosem młotka, zrzędliwego śrubokręta, ambitnego śrubokręta krzyżakowego, matkującej piły, perfekcyjnej miarki taśmowej, nieustraszonego klucza do śrub i ciekawskich kombinerek. Mimo różnic charakterów, wszystkie narzędzia są bardzo oddane Mańkowi i ze wszystkich sił starają się właściwie wykonać powierzone im zadania. Wśród pozostałych postaci są także Klara – przyjazna sprzedawczyni ze sklepu z narzędziami – i Pan Pożyczka – sąsiad, który często potrzebuje więcej pomocy, niż skłonny jest przyznać.

Reżyserem serialu jest Charles E. Bastien, za reżyserię dźwięku odpowiada Susan Blu, a doradcą ds. programu nauczania jest dr Renee Cherow O'Leary. Serial Złota Raczka został wyprodukowany przez Nelvana Limited przy współudziale Disney Channel. Złota Rączka jest dziełem Rogera Bollena i Marilyn Sadler. Na potrzeby telewizji serial opracowany został przez Ricka Gitelsona („Pełzaki”). Roger Bollen, Marilyn Sadler i Rick Gitelson są także producentami wykonawczymi utworu.

Nowy serial Złota Rączka emitowany jest na kanale Disney Channel, w bloku Playhouse Disney od 16 sierpnia od poniedziałku do piątku o godzinie 6:35 i 9:00, a w sobotę i niedzielę o godz. 6.35. Warto więc włączyć Disney Channel i pozwolić Mańkowi, by nauczył Twoje dzieci podstaw języka hiszpańskiego!

Reklama

Blok edukacyjny Playhouse Disney ustanowił światowy standard telewizji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Skupia się na rozmaitych aspektach rozwoju dziecka, zarówno psychicznym, jak i emocjonalnym czy społecznym. Playhouse Disney emituje programy, które mają rozwijać wyobraźnię, umiejętność logicznego rozumowania i kreatywnego myślenia. Mali widzowie uczą się także rozstrzygać kwestie moralno-etyczne dzięki starannie dobranym tematom, opowieściom i postaciom. Stworzony został w oparciu o program nauczania dla najmłodszych.