Lisa Lueddecke, Miasto Tułaczy, cena ok. 40 zł

Propozycja dla nieco starszych czytelników, tych w wieku 12-14 lat.

Baba Yaga użyła swojej wszechpotężnej magii, by powiązać esencję miasta z mapą, którą następnie rozdarła na trzy części i rzuciła na wiatr. Wraz z mapą wiatr porwał samo miasto, które wędruje teraz niewidzialne i oderwane od świata. Jego klątwą jest wieczna tułaczka, nikt nie potrafi go dostrzec. Klątwę da się pokonać tylko wtedy, gdy kawałki mapy znowu staną się jednością. Nad bezpieczeństwem miasta czuwają teraz członkowie Gildii, ale to nie wystarczy, trzeba znaleźć sposób na to, by miasto mogło wrócić do Sarsovy. Czy młoda dziewczyna Siya znajdzie na to sposób?