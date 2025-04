Jesień rozgościła się na dobre i chociaż korzystamy z ostatnich cieplejszych dni to nie da się ukryć, że wieczory stają się coraz dłuższe. Pogoda często nie zachęca do spacerów, a raczej do zaszycia się pod kocem z wielkim kubkiem gorącej herbaty. Jeśli zerknęłaś już na nasz przegląd kreatywnych książeczek z zadaniami, pewnie szukasz teraz czegoś nowego do czytania dla swojej pociechy.

Co miesiąc w księgarniach pojawia się mnóstwo nowości książkowych dla dzieci. Dlatego rozpoczynamy na łamach Polki.pl comiesięczny cykl, prezentujący najciekawsze perełki i najlepsze zapowiedzi. Przedstawiamy pozycje dla odbiorców w różnym wieku - rozpoczynając od kartonówek dla maluchów, poprzez książeczki dla przedszkolaków, kończąc na pozycjach dla starszych dzieci. Zapraszamy na przegląd nowości książkowych dla dzieci z października 2021!

Nowości w popularnych seriach

Chyba żadnemu rodzicowi nie trzeba przedstawiać rodziny Pętelków czy kultowej wśród przedszkolaków Basi. W księgarniach szukaj nowości „Staś Pętelka. Najlepszy przyjaciel” autorstwa Barbary Supeł oraz „Basia i granice” i „Basia. Wielka księga przygód 5” Zofii Staneckiej.

Kontynuacji doczekała się też seria Belli Swift o przygodach zabawnego Mopsika - zerknij koniecznie na „Mopsika, który chciał zostać dynią”. Dobrze znana seria o krowie Matyldzie doczekała się całkiem nowej odsłony. Od października 2021 będzie można kupić ją w zmienionym formacie i zeszytowej oprawie.

Nowości z ruchomymi elementami

Nic lepiej nie zachęca do aktywnego czytania, niż ruchome elementy - okienka, przesuwane fragmenty, klapki, itd. W tym miesiącu możemy znaleźć całkiem sporo takich aktywizujących nowości. Przoduje w tym wydawnictwo HarperKids, którego nowe książki aż trudno na szybko wymienić - nadmienię tylko, że to np. „Przygody Misia Paddingtona. Zabawy w chowanego”, „Dolina Muminków. Zabawy Muminków”, „Bing. 100 słów na co dzień”, „Masza i Niedźwiedź. 4 pory roku”.

Mnóstwo ruchomych nowości znajdziemy też w portfolio Media Service Zawada - to książeczki wyjątkowo lubiane przez maluchy, bo nawiązują do motywów ulubionych bajek: świnki Peppy, strażaka Sama, Psiego Patrolu oraz Maszy i Niedźwiedzia.

Nowe picturebooki

Picturebooki, czyli książki w których ogromną rolę odgrywają piękne, dopracowane ilustracje, a tekst i obrazki są tak samo ważne dla całości fabuły, zdecydowanie zasługują na osobną kategorię. Również i tutaj będzie w czym wybierać, wystarczy wymienić przykładowe tytuły, które znajdują się w naszej galerii: „Zmiataj”, „Złodziej liści”, „Inspektor Kiwi na tropie dobrych manier”.

Więcej nowości książkowych dla dzieci października 2021 można znaleźć w naszej galerii.

