W naszym comiesięcznym cyklu o nowościach wydawniczych dla dzieci, zawsze polecamy tylko te pozycje, które zasługują na szczególną uwagę. W sierpniu nie brakuje nowości fabularnych, edukacyjnych, ale też kreatywnych książeczek z zadaniami.

Nowości dla maluchów

Bez zbędnej przesady można stwierdzić, że Kicia Kocia to jedna z najbardziej znanych dziecięcych bohaterek. Fani rezolutnej kotki na pewno nie będą rozczarowani - w sierpniu wydawnictwo Media Rodzina rozszerza portfolio przygód Kici Koci w wersji tłumaczonej na język angielski (np. Kitty Kotty rides a bike oraz Kitty Kotty cooks). To przygody dobrze znane fanom serii, teraz jest jednak świetna okazja, by obdarować książeczkami przyjaciół z innych państw, albo wykorzystać je do nauki angielskiego. Oprócz tego zupełnie świeża nowość w podserii Akademia Kici Koci - "Spacer po mieście. A walk in the city".

Akademia Mądrego Dziecka od Harper Kids to seria, która liczy już dziesiątki wartościowych, edukacyjnych pozycji. Większość z nich oprócz barwnych ilustracji, jest też wzbogacona ruchomymi elementami, co dodatkowo zachęca do lektury (a przy tym świetnej zabawy). W sierpniu warto wybrać się na spacer - po lesie, pod ziemią, a nawet... zwiedzić z Akademią głębiny oceanu!

Nowości dla starszaków

A co nowego dla dzieci w wieku szkolnym? Miłośnicy koni z pewnością znają serię Sigge - już w sierpniu Mamania zaprasza na premierę kolejnej części. Głodni wiedzy o zwierzętach powinni sięgnąć po "Dziki poradnik przetrwania", który w niesztampowy sposób prezentuje ciekawostki ze zwierzęcego świata.

"Operacja Jednorożec" to wciągające zagadki detektywistyczne - przygody Tiril, Oliviera i ich psa. Polecamy też inną fabularną nowość: "Drużyna Snów. Marysia i koszmarna niepewność" to opowieść o ekipie, która w magiczny sposób usuwa zmartwienia podczas snów.

