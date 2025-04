18 z 25

Bing. Bajki 5 minut przed snem II, cena ok. 30 zł

Jak czytamy w notce od wydawnictwa Harper Kids:

- Sześć nowych, uroczych i pełnych radości opowiadań o przygodach Binga i jego przyjaciół to wielka rzecz! Tym razem króliczek poznaje nowego, młodszego kolegę, sprzedaje wraz z Sulą zabawki, których już nie potrzebuje, uczy się bawić z psem, wraz z Flopem ratuje żabę, która wpadła do ogrodowego basenu i odwiedza park, w którym grasuje złodziej żołędzi. To tylko część przygód, które czekają na młodych czytelników w tej książce! Każda opowieść została napisana przyjaznym, bardzo prostym językiem i stanowi punkt wyjścia do fascynujących rozmów z kilkulatkiem. Opowiadania z tego zbioru to świetna propozycja do wspólnej lektury dla całej rodziny - nie tylko przed snem! W książce znalazły się opowieści: Nowy przyjaciel Binga, Wyprzedaż u Suli, Cześć, piesku; Lody na patyku; Żołędzie; Oddech smoka.