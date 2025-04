Maj to pełnia wiosny, co widać nie tylko za oknem, ale również na rynku wydawniczym. W tym okresie zbliżają się też różne małe święta - najpierw wiele osób czeka wybór idealnych książek na Dzień Mamy, potem książek na Dzień Dziecka, a na koniec większość z nas przygotowuje się do świętowania Dnia Ojca. Chociaż na tę pierwszą i ostatnią okazję niezbyt przydadzą się propozycje z naszego przeglądu nowości, to jako prezent na Dzień Dziecka - jak najbardziej.

Nowości książkowe maja 2022 dla maluchów

Jak co miesiąc, pojawiają się kolejne nowości w serii Akademia Mądrego Dziecka. Tym razem dzięki niej, maluchy będą mogły lepiej poznać swoje emocje. Warto też zwrócić uwagę na 2 nowe tytuły autorstwa Hectora Dexeta, które ukazały się nakładem Mamanii. Przykuwają wzrok nie tylko pięknymi ilustracjami, ale również ażurowymi wycięciami.

Kicia Kocia też nie zawodzi swoich fanów - w maju mogą oni cieszyć się z nowej części z okienkami, dzięki której przeniosą się wprost do wiejskiej zagrody. No i jeszcze absolutna perełka - całkiem świeża seria od wydawnictwa Wilga, czyli „Hela sama”.

Majowe nowości dla przedszkolaków

Przedszkolaki też nie będą zawiedzione. Z pewnością wszystkie czekają na gorącą premierę nowych przygód Jadzi Pętelki. Prawdziwa gratka to trzecia część perypetii Matyldy i Tymona, z serii autorstwa Ilony Kosteckiej. Z kolei wydawnictwo Harper Kids wypuszcza na rynek aż 4 części przygód prosto z Doliny Muminków. Polecamy też zerknąć na 2 piękne picturebooki od Zielonej Sowy - „Mały książę” i „Zdalna babcia” to godne uwagi pozycje z tej kategorii.

Nowości majowe dla dzieci w wieku szkolnym

Starszaki też nie mogą narzekać na nudę. Z pewnością chętnie sięgną po 2 nowe powieści Emilii Kiereś („Cynowy rycerzyk” i „Miedziany listek”), a także drugą część serii Dzikusy, autorstwa Joanny Jagiełło. Fanki szalonej Emi i jej Tajnego Klubu Superdziewczyn nie będą zawiedzione - w sprzedaży pojawiła się już czternasta część cyklu. Wydawnictwo Harper Kids spieszy z kilkoma nowościami dla fanów Minecrafta.

