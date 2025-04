Chociaż luty to najkrótszy miesiąc roku, zdecydowanie nie ma to przełożenia na pracę wydawnictw - lista nowości książkowych dla dzieci na luty 2022 jest tak długa, że miałyśmy ogromny problem, by wyłonić z niej zaledwie 26 pozycji. Podkreślamy więc, że propozycje z galerii przeszły proces ostrej selekcji, a na zdjęciach znajdują się same perełki wydawnicze, których nie może zabraknąć w dziecięcych biblioteczkach.

Ponieważ 8 marca już za pasem, podsuwamy nieśmiało że książkowe nowości to idealny pomysł na prezent dla dziewczynki na Dzień Kobiet.

Nowości książkowe dla maluszków

Zacznijmy od najmłodszych czytelników, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z czytaniem - czasem w sposób bardzo nietypowy, bo np. żując brzegi książki lub próbując wyrwać jej ruchome elementy. Zniszczenie na pewno nie grozi Misiowi Pracusiowi. Ta seria została zaprojektowana w taki sposób, by zdewastowanie poruszających się elementów było niemal niemożliwe - w tym miesiącu premierę ma część o dinozaurach i podwodnym świecie.

Czytanki-wyciszanki to seria idealna do usypiania, a w lutym możecie szukać wersji z pandą i kaczuszką. Wydawnictwo Olesiejuk przedstawia dobrze znane wierszyki Doroty Gellner w nowej wersji graficznej.

Nowości książkowe dla przedszkolaków

A co nowego mogą czytać przedszkolaki (przedział wiekowy 3-5 lat)? Polecamy serię „Poradnik dla małych (pomocnik dla dużych)”, która doradzi dzieciom, jak w sprawny sposób usunąć bałagan, a także jak załatwić się do nocnika i jak nie zgubić się na zakupach. Innymi słowy - porusza wszystkie ważne sprawy.

„Jak zdobyć przyjaciela. 6 prostych kroków” to zabawny picturebook, który prezentuje perypetie rekina Frani. Przerażającej rybie nie jest łatwo poznać przyjaciół, ale w końcu jej się to udaje. „Kocham cię całym sercem” to kolejna pięknie ilustrowana opowieść o miłości rodzicielskiej - dzieci mogą przekonać się, że mama miś będzie kochać małą misię niezależnie od tego, co się wydarzy.

Książki dla starszaków

Czytelnicy z przedziału wiekowego 6+ również nie będą poszkodowani. Już 23 lutego w Empiku premiera przepięknej „Historii naturalnej wróżek”, która przeniesie czytelników w zupełnie magiczny świat. „Wielka misja małej sondy” wprawdzie nie zabierze dzieci w świat czarów i wróżek, ale... prosto do kosmosu!

„Detektyw Niezgułka na tropie: Sprawa zaginionej babcinej protezy” to prawdziwa zagadka kryminalna. I to dosłownie - czytający musi pomóc detektywowi w rozwikłaniu tajemnicy zaginięcia protezy. „Dlaczego jemy rośliny?” wyjaśnia, czy warzywa i owoce zawsze były jadalne, a także jak powstają ich nowe odmiany.

Wszystkie 26 nowości książkowych dla dzieci obejrzycie w naszej galerii u samej góry strony.

