Na samym wstępie muszę zaznaczyć, że w listopadowym przeglądzie zupełnie pominęłam książkowe nowości świąteczne dla dzieci 2022 - zasługują na więcej uwagi, więc znaleźć je można w osobnej publikacji. W listopadzie warto też zerknąć na przegląd książek dla dzieci na Adwent - każda z nich jest przystosowana do czytania przez 24 wieczory.

Reklama

Jeśli nie szukasz typowo świątecznych treści, koniecznie zerknij na listopadowy przegląd. Warto - przecież nawet książki na bożonarodzeniowy prezent zazwyczaj nie nawiązują do wigilijnych motywów, bo ich lektura będzie się odbywać już po świętach. Propozycje z listopadowych nowości to same perełki. Umilą nie tylko długie, jesienne i zimowe wieczory, ale z pewnością zostaną w pamięci na dłużej.

Nowości listopadowe dla maluszków

Najmłodsi czytelnicy to specyficzna grupa odbiorców. Nie dla nich długie fabuły! Mają za to wielką potrzebę nowości, kolorowych ilustracji, ruchomych elementów, a często również... bardzo intensywnej lektury, która wiąże się z pewnymi zniszczeniami. Wszystkie kryteria spełniają książki z tej półki naszego przeglądu.

Nowość w serii "Świnka Peppa: Książeczki z półeczki" - opowieść o wełnianej czapce to coś, co rozbawi do łez maluchy i rodziców. 4 ruchome nowości w serii Akademia Mądrego Dziecka to pozycje, w której czytelnicy muszą używać pojazdu, aby przedostać się przez wszystkie strony książeczki. Z kolei seria Supergierka jest trochę książką dla najmłodszych, a trochę grą zręcznościową. A na ostatek "Zima" od wydawnictwa Wilga, gdzie ciekawskie rączki mogą otworzyć mnóstwo magicznych okienek.

Nowości dla przedszkolaków

Przedszkolaki mają często już sprecyzowane zainteresowania, ale wiele z nich dopiero przekonuje się do dłuższych lektur. To chyba najbardziej zróżnicowana grupa odbiorców. W listopadzie zerknij na zimowe picturebooki - "Dwie takie same śnieżynki", a także "Zimowy las". Jeśli twoja pociecha lubi już dłuższe teksty, z pewnością pokocha kolejną część przygód mieszkańców ulicy Słonecznikowej 5, książkę pt. "Popik i jego wielkie przygody. Apetyt na kolory", a także najnowszą część z serii "Pozytywka Poli".

Książki dla dzieci w wieku szkolnym

Starszaki w tym miesiącu pokochają nowe przygody największego pechowca w historii - Tomasza Niefarta. Polecamy też wznowienie serii "Nierozłączki" o dwóch przyjaciółkach, a także 3 część "Magii do góry nogami", na podstawie której można oglądać serię na Disney Channel. Miłośnicy zwierząt polubią "Zosia i jej ZOO", w której dziewczynka pomoże małej reniferce, która wpadła w duże kłopoty.

Reklama

Czytaj także:

15 książek dla dzieci o jesieni

14 książek dla dzieci o pojawieniu się młodszego rodzeństwa