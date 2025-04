Listopad obfituje w nowości książkowe dla dzieci. Część z nich porusza tematykę typowo świąteczną, postanowiłam więc poświęcić im osobną publikację - nowych książek bożonarodzeniowych jest na tyle dużo, że warto skupić się na nich osobno. W tej galerii nie znajdziesz więc książek gwiazdkowych, za to mnóstwo świeżutkich nowości wydawniczych, które będą idealne np. jako inspiracja, co kupić dziecku na Mikołaja.

Reklama

Nowości w znanych i lubianych seriach

Jedną z najgorętszych premier listopadowych jest nowa część przygód Jadzi Pętelki - tym razem rezolutna dziewczynka pojedzie z wizytą do dziadków. Dla maluszków idealna będzie seria o Misiu Pracusiu - w 2 najnowszych częściach sympatyczny miś poleci w kosmos i zajmie się zimowymi zabawami na śniegu.

Przedszkolaki chętnie posłuchają o przygodach Matyldy i Tymona z nowej serii MOGĘ WSZYSTKO, autorstwa Ilony Kosteckiej. Dla starszych dzieci 2 hity - kolejna część cyklu „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”, a także „Mazurscy w podróży”.

Nowe książeczki z zadaniami

Długie popołudnia i wieczory sprawiają, że maluchy mają więcej czasu na książeczki z zadaniami. W listopadzie premierę mają 2 nowe części kolorowanek wodnych „Wodne Czary-Mary”: w roli głównej Bing i Cocomelon.

Polecamy także inne premiery: kolorowankę wodną świnka Peppa o wyprawie z dziadkiem, „Nauka jest super” również z udziałem sympatycznej świnki, a także „Moc zabawy” ze Strażakiem Samem oraz „Piszę i rysuję z Psim Patrolem”.

Inne nowości książkowe dla dzieci

„Czy będziesz moim przyjacielem?” Sama McBratneya to kolejna odsłona przygód Małego i Dużego Brązowego Zajączka. W kategorii uroczych zwierzaków prym wiedzie także różowy Kociorożec z książki Shannon Hale.

„Śnieżyczka i Róża” Emily Winfield Martin to nowa adaptacja klasycznej baśni braci Grimmów. „Moje opowieści” to aż 12 ekscytujących przygód Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Z kolei „Wielka księga życia na Ziemi” to prawdziwa skarbnica ważnych informacji na temat różnych zakątków świata.

Jeszcze więcej nowości książkowych dla dzieci z listopada 2021 znajdziesz w naszej galerii.

Reklama

Czytaj także:

Wybór redakcji - 10 najlepszych kalendarzy adwentowych dla dzieci

Zabawki dla dzieci za mniej niż 20 zł, które zajmą dziecko na dłużej niż 20 minut