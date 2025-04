10 z 26

Wu Hongbing, Między nami ząbkami, cena ok. 32 zł

Jak czytamy w notce od wydawnictwa Harper Kids:

- Zapraszamy do buzi - miasteczka pełnego ząbków. Odwiedzimy rodzinę Ząbkowickich i zobaczymy, jak żegnają pierwszego mleczaka. Zajrzymy do szkoły w Ząbkowicach, gdzie ząbki przygotowują się do swoich ról. Będziemy też w fabryce, gdzie rozdrabniają jedzenie; potowarzyszymy ząbkom podczas kąpieli i wizyty u dentysty; zobaczymy, jak walczą z zarazkami i jak możemy im pomóc, by służyły nam jak najdłużej.