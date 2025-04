W czerwcu nadchodzi wyczekiwany moment - w końcu rozpoczynają się wakacje. To oznacza nie tylko czas na odpoczynek, ale również więcej czasu na lekturę. Dlatego wyjątkowo starannie przyjrzałyśmy się nowościom książkowym dla dzieci, aby przedstawić te, które warto spakować do wakacyjnego plecaka.

Nowości dla maluchów

Julka i Janek to nowi bohaterowie serii od wydawnictwa Zielona Sowa. Rodzeństwo będzie pomagać najmłodszym czytelnikom z oswajaniem różnych lęków - w czerwcu mają premierę 2 części, opowiadające o złości i burzy. Seria "Jak widzę świat" to pozycje o przyjaciołach Kubusia Puchatka, którzy przekazują dzieciom wiedzę na temat emocji. W tym miesiącu warto zwrócić uwagę na nową część o Kłapouszku, który często się smuci.

Fani króliczka Binga na pewno nie będą zawiedzeni. Wydawnictwo Harper Kids wprowadza do sprzedaży 2 nowe książeczki z zadaniami, których głównych bohaterem jest właśnie sympatyczny Bing.

Nowości dla przedszkolaków

Co z nowościami z tzw. średniej półki wiekowej, czyli dla dzieci w wieku 3-6 lat? Tutaj też jest w czym wybierać. "W przedszkolu jest zdrowo i zielono" to druga część serii przygód przedszkolaków, autorstwa Anny Korycińskiej. "Tato(wie)!" to z kolei idealna książka na Dzień Ojca - opowiada o tym, że tata nawet codzienne czynności potrafi zamieniać we wspaniałe przygody. Przygody piratów z ulicy Słonecznikowej 5 to najlepszy dowód na to, że wakacje na własnym podwórku mogą być wielką frajdą.

Nowości dla starszych dzieci

Na koniec trzeba zerknąć jeszcze na nowości dla starszych dzieci w wieku szkolnym. "Mała Nina i wakacje" to propozycja dobra również dla dorosłych. "Na zawsze. Sigge" to kolejna część ulubionej serii miłośników koni. "Akademia Jednorożców" wzbogaciła się w czerwcu o 11 tom - tym razem Wioleta i Migotka znajdą się w niebezpieczeństwie. "Nelly Rapp i podziemne skrzaty" to propozycja dla prawdziwych fanów emocjonujących przygód.

