Nowe tytuły dla dzieci z ich ulubionymi bohaterami Disneya od 9 października już na DVD. Dowiedz się, o której bajce marzy twoja pociecha!

Disney Junior to kanał telewizyjny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzin. Ramówka oferuje programy edukacyjne i tematyczne, w których szczególny nacisk kładziony jest na rozwój społeczny i emocjonalny małego widza. Jednocześnie kanał zaprasza dorosłych do przeżywania wraz z dziećmi niezwykłych przygód znanych oraz zupełnie nowych postaci ze świata Disneya.

Najlepsze produkcje Disneya

Specjalnie wyselekcjonowane seriale i programy rozwijają u najmłodszych zdolności matematyczne, językowe i plastyczne oraz promują zdrowy styl życia. Jednocześnie pomagają maluchom w kształtowaniu spójnego systemu wartości, uczą szacunku do innych oraz podkreślają znaczenie rodziny, przyjaźni, sprawiedliwości i prawdomówności. Animowani bohaterowie zachęcają małych widzów do nauki poprzez zabawę, wspólne śpiewanie, taniec i zgadywanki.

Do najpopularniejszych produkcji goszczących na antenie Disney Junior należą:

„Klinika dla pluszaków”

„Jej Wysokość Zosia”

„Klub przyjaciół Myszki Miki”

„Kubuś i przyjaciele”

„Jake i Piraci z Nibylandii”

„Miles z przyszłości”

program „Art Attack”

