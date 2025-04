Wszystkie dzieci uwielbiają zabawę! Najwięcej radości przynosi pluskanie się w orzeźwiającej wodzie w trakcie upałów. Jak pogodzić wygodę dziecka noszącego pieluszki, ze swobodą zabaw w wodzie, niezależnie od pory roku i okazji? Wypróbuj nowe pieluchomajty Pampers Splashers, które łączą zadania pieluchy z funkcjonalnością kąpielówek!

Nowe pieluchomajtki do pływania Pampers Splashers

Dzieci są niezwykle ciekawe otaczającego je świata, poznając go każdego dnia. Najważniejszą rolą rodzica jest wspieranie go w codziennej, dziecięcej ciekawości i ułatwianie mu procesów poznawczych. Z myślą o wspieraniu najmłodszych, Pampers stworzył specjalne pieluchomajtki do pływania Pampers Splashers. W odróżnieniu od zwykłej pieluszki, nie pęcznieją pod wpływem wody, zapewniając idealne dopasowanie nawet wtedy, kiedy są mokre. Jednocześnie gwarantują pełną ochronę dla malucha – to za sprawą technologii Dual Leak – Guard Barriers ®. Elastyczna taśma wokół talii sprawia, że zachowują się jak strój kąpielowy, ale jednocześnie można zmienić je z łatwością nawet wówczas, gdy są mokre.

Najważniejszy jest niczym nieskrępowany rozwój dziecka!

Dla nas, jako marki Pampers, nadrzędnym celem jest wspieranie zdrowego i szczęśliwego rozwoju dzieci. Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa ruch w kształtowaniu prawidłowego rozwoju fizycznego najmłodszych. Z myślą o tym stworzyliśmy pieluchomajtki do pływania Pampers Splashers, które sprawdzą się w czasie beztroskich zabaw zarówno na basenie, jak i w czasie wakacji nad wodą

– komentuje Mariola Mirek, kierownik ds. komunikacji marki Pampers.

Dzieci poznają świat przede wszystkim poruszając się: pełzając, chodząc na czworaka i już na dwóch nóżkach, wspinając się i dotykając wszystkiego, co wydaje im się warte uwagi. Im bardziej komfortowe warunki, w jakich mogą poruszać się każdego dnia, tym większa swoboda, ciekawość, a przede wszystkim skuteczność w poznawaniu otoczenia. Najważniejszym elementem jest pieluszka – jeśli będzie powodować dyskomfort przez ocieranie, spadanie, wilgoć czy przepuszczanie zawartości, nawet najciekawsze doświadczenia mogą zamienić się w pełne rozdrażnienia sytuacje.

Jak ryba w wodzie – pływanie od pierwszych miesięcy!

Pływanie jest formą ruchu, do jakiej jesteśmy naturalnie przyzwyczajeni już w pierwszych miesiącach życia – to kontynuacja życia płodowego i doskonała forma aktywności wspierająca rozwój motoryczny. Kontakt z wodą już od pierwszych miesięcy życia, przynosi same korzyści: dla rozwoju mięśni, układu kostnego, a także oddechowego, nerwowego i krwionośnego. Zapewnij więc swojemu maluszkowi najlepsze warunki do tej formy aktywności!

Zdrowy rozwój dzieci uwarunkowany jest poprzez prawidłowe funkcjonowanie układów kostnego, nerwowego, mięśniowego oraz dobrego sterownia, czyli mózgu. Nie jest to jednak możliwe bez chęci i motywacji dziecka do poznawania świata i do nauki kolejnych kroków. Odpowiednio zmotywowane maluchy same dążą do osiągnięcia nowych, z czasem bardziej złożonych czynności ruchowych. Aby utrzymać tą chęć poznawania świata powinniśmy zapewnić dziecku komfort i swobodę w poruszaniu się, a także pokazywać mu różnorodne formy aktywności, takie jak na przykład pływanie.

– tak rolę czynników wpływających na rozwój dziecka wyjaśnia Magdalena Dąbrowska, fizjoterapeutka dzieci i założycielka jednej z pierwszych szkół pływania niemowląt „Akademia Ruchu”.

Mistrzyni Olimpijska, a prywatnie mama – Otylia Jędrzejczak, komentuje rolę pływania maluchów w następujący sposób:

Jako mama i Mistrzyni Olimpijska w pływaniu wiem jak ważne dla rozwoju motorycznego i intelektualnego dziecka są zajęcia na pływalni. W czasie zabawy i adaptacji z wodą najważniejsza jest wygoda malucha, która oznacza także komfort mamy. Korzystanie ze sprawdzonych produktów sprawia, że czujemy się pewnie i mamy gwarancję świetniej zabawy oraz przyjemności ze wspólnie zdobywanego szczytu .

Gwarancja swobody ruchów i komfortu poruszania się w każdych warunkach – Pampers Pants i Pampers Splashers!

Gdy dziecko rośnie, jest coraz bardziej aktywne i ciekawe świata. Wszędzie go pełno i trudno usiedzieć mu dłużej w jednym miejscu. Dlatego Pampers Pants to idealny wybór dla maluchów, które zaczynają intensywnie się poruszać, stawiać pierwsze kroki i poznawać świat swoimi metodami. Zmiana tradycyjnej, zapinanej na rzepy pieluszki, jest w tym czasie bardzo utrudniona. Miękkość i dopasowywanie się do kształtów aktywnego maluszka ułatwiają zakładanie pieluchomajteczek. Elastyczne taśmy wokół pasa pozwalają na zakładanie Pampers Pants ruchliwemu maluchowi jak zwykłych majteczek – wystarczy wciągnąć je na pupę! Niezwykła chłonność gwarantowana jest przez wkład z 3 chłonnymi kanalikami, które pomagają równomiernie rozprowadzić wilgoć. Koniec z efektem ciężkiej, mokrej pieluszki! Zapewniają suchość i komfort nawet do 12 godzin. Pieluchomajtki Pampers Splashers są częścią dotychczasowego portfolio Pampers Pants. Ich wprowadzenie na rynek jest częścią projektu Pampers „Wspólnie dbamy o bobasy”, którego celem jest odpowiedzialność za budowanie świadomości na temat korzyści, jakie płyną z zaangażowania całej rodziny oraz społeczeństwa w opiekę nad maluchami w ciągu ich pierwszych 1000 dni życia. To zachęta do aktywnego uczestnictwa w wychowaniu maluchów od ich pierwszych dni!

Pampers Pants i Pampers Splashers

Sugerowana cena detaliczna:

• Pampers Premium Pants rozm. 3, 6-11 kg (Value Pack 56 szt.) – 66 PLN

• Pampers Premium Pants rozm. 4, 8-14 kg (Value Pack 44 szt.) – 66 PLN

• Pampers Premium Pants rozm. 5, 11-18 kg (Value Pack 40 szt.) – 66 PLN

• Pampers Premium Pants rozm. 6, 15+ kg (Value Pack 36) – 66 PLN

• Pampers Pants rozm. 3, 6-11 kg (Carry Pack 26 szt.) – 27 PLN

• Pampers Pants rozm. 4, 9-15 kg (Carry Pack 24 szt.) – 27 PLN

• Pampers Pants rozm. 5, 12-17 kg (Carry Pack 22 szt.) – 27 PLN

• Pampers Pants rozm. 6, 15+ kg (Carry Pack 19 szt.) – 27 PLN

• Pampers Splashers rozmiar 3-4, 6-11 kg (Carry Pack 12 szt.) – 25 PLN

• Pampers Splashers rozmiar 4-5, 9-15 kg (Carry Pack 11 szt.) – 25 PLN

• Pampers Splashers rozmiar 5-6, 14+ kg (Carry Pack 10 szt.) – 25 PLN

