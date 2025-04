Lalki Barbie pojawiły się 56 lat temu i od tamtego czasu uwielbiają je dziewczynki na całym świecie. Przez lata prym wiodły Barbie o długich blond włosach i niebieskich oczach. Ponieważ jednak zmienia się nie tylko moda, lecz także kultura, ostatnio lalki też nieco się zmieniły...

Nowe modele lalek Barbie w kolekcji Fashionistas

Barbie wie, co jest modne i nie tylko podąża za aktualnymi trendami, ale również sama je kreuje. Najnowsza linia lalek Fashionistas pokazuje, że Barbie to przede wszystkim różnorodność. W kolekcji znajdują się 23 lalki o 8 odcieniach skóry, 18 kolorach tęczówek, 14 różnych kształtach twarzy i 22 modnych fryzurach. Na dodatek po 56 latach Barbie postanowiła zacząć chodzić w… butach

na płaskim obcasie!

Wszystko po to, by dziewczynki na całym świecie znalazły lalki, z którymi mogą się identyfikować, i które są podobne do nich samych. Jeśli twoja córka nie ma jeszcze Barbie Fashionistas, zajrzyj do naszej galerii i zobacz, jakie modele są dostępne w sprzedaży. Polecamy!

