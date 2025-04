Fot. Fotolia

Nocne moczenie u kilkulatka – istotny problem

Około 6% dzieci w wieku 5-6 lat moczy się przynajmniej raz w tygodniu. Mimo że częstotliwość tego zjawiska powinna zmniejszać się wraz z wiekiem, okazuje się, że w grupie 7-latków aż 13% z nich ma ten problem.

"Oznacza to, że w każdej grupie przedszkolnej albo klasie szkolnej 1-3, znajdzie się przynajmniej dwoje dzieci, które zmaga się z tą niekomfortową dolegliwością. Choć bardzo rzadko okazuje się, że jest to objaw poważnej choroby, nie należy tego problemu bagatelizować" – komentuje Martin Molcan, dyrektor zarządzający Feedo.pl.

Czym jest moczenie nocne?

O zjawisku nocnego moczenia mówimy w odniesieniu do dzieci, które skończyły 5 rok życia. Dziecko w tym wieku powinno już opanować samodzielne załatwianie się i kontrolowanie moczu, jednak nadal od czasu do czasu nieświadomie moczy się w nocy.

Wraz z częstotliwością epizodów moczenia nocnego wzrasta prawdopodobieństwo jego utrwalenia zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszym okresie.

Trzeba pamiętać, że nocne moczenie nie jest winą ani malucha, ani tym bardziej jego rodziców. Ich rolą jest przede wszystkim przełamanie tabu, rozmowa z dzieckiem i wspólne ustalenie źródeł tego problemu, których, jak się okazuje, może być wiele.

Jakie są przyczyny nocnego moczenia?

Aż 58% matek uważa, że tego typu problemy u innych dzieci są następstwem patologii i stresu w rodzinie. Jest to stereotypowe myślenie, które w rzeczywistości skutkuje bagatelizowaniem tego zjawiska i wywieraniem presji na dziecku. Lekarze są jednogłośni, jeśli chodzi o różne istotne przyczyny nocnego moczenia, którymi są:

Niedobór hormonu wazopresyny, odpowiadającego za prawidłowe zagęszczenie moczu

Nocna nadczynność wypieracza, czyli mięśnia pęcherza – prowadzi do skurczów pęcherza i skutkuje niekontrolowaniem moczu

Podwyższony próg pobudliwości – występuje najczęściej u dzieci z zespołem ADHD. Sygnał o pełnym pęcherzu jest zbyt słaby dla mózgu i jest przez niego nie zauważony

Zbyt mały pęcherz; refluks moczowy, zakażenie układu moczowego, zaparcia i cukrzyca – te przyczyny dotyczą wieloobjawowego moczenia nocnego, które wymaga konsultacji z lekarzem.

Moczenie nocne – jak zwalczyć problem?

Dzieci, którym zdarzają się nocne wypadki mogą miewać lęki przed nocowaniem poza domem, a ciągłe ignorowanie tego problemu przez rodziców tylko pogłębia wstyd i niską samoocenę malucha. Warto zastosować różne rozwiązania, które pomogą dziecku oswoić się z problemem, np.:

zachęcanie dziecka do picia w ciągu dnia, aby nauczyło się rozpoznawać uczucie pełnego pęcherza,

umiejętna rozmowa z dzieckiem i prowadzenie dzienniczka nocy suchych i mokrych,

angażowanie dziecka w zmienianie pościeli, co pomoże mu oswoić się z problemem.

Dyskomfort i wstyd powodowany przez nocne moczenie to bez wątpienia ogromny stres dla dziecka, zwłaszcza w okresie przedszkolnym. Jest to problem powszechny, który może mieć różnorodne podłoże. Najważniejsze jest uświadomienie sobie rangi tego problemu i wspólne odnalezienie skutecznego rozwiązania, a w bardziej ekstremalnych przypadkach niezwłoczna konsultacja z lekarzem pediatrą.

