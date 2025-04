Czym właściwie jest moczenie nocne?

O zjawisku nocnego moczenia mówimy w odniesieniu do dzieci, które skończyły 5. rok życia. Wraz z częstotliwością epizodów moczenia nocnego wzrasta prawdopodobieństwo jego utrwalenia zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszym okresie. Nocne moczenie nie jest winą ani malucha, ani rodziców.

Reklama

Skąd bierze się problem nocnego moczenia u dzieci?

Aż 58% matek uważa, że tego typu problemy u innych dzieci są następstwem patologii i stresu w rodzinie. Jest to stereotypowe myślenie, które skutkuje bagatelizowaniem tego zjawiska i wywieraniem presji na dziecku. Lekarze są jednogłośni, jeśli chodzi o różne istotne przyczyny nocnego moczenia, którymi są:

Niedobór hormonu wazopresyny, odpowiadającego za prawidłowe zagęszczenie moczu. Nocna nadczynność wypieracza, czyli mięśnia pęcherza – prowadzi do skurczów pęcherza i skutkuje niekontrolowaniem moczu. Podwyższony próg pobudliwości – występuje najczęściej u dzieci z zespołem ADHD. Sygnał o pełnym pęcherzu jest zbyt słaby dla mózgu i jest przez niego nie zauważony. Zbyt mały pęcherz, zakażenie układu moczowego, zaparcia i cukrzyca – te przyczyny dotyczą wieloobjawowego moczenia nocnego, które wymaga konsultacji z lekarzem.

Jak pomóc dziecku?

Dzieci, którym zdarzają się nocne wypadki mogą miewać lęki przed nocowaniem poza domem, a ciągłe ignorowanie tego problemu przez rodziców tylko pogłębia niską samoocenę malucha. Warto zastosować różne rozwiązania, które pomogą dziecku oswoić się z problemem:

Zachęcanie dziecka do picia w ciągu dnia - dzięki niemu nauczy się rozpoznawać uczucie pełnego pęcherza Umiejętna rozmowa z dzieckiem Prowadzenie dzienniczka nocy suchych i mokrych Wizyta u lekarza - tylko specjalista będzie w stanie stwierdzić, jaka jest przyczyna nocnego moczenia u dziecka

Dowiedz się więcej:

Jak nauczyć dziecko szacunku do roślin i zwierząt?

Jak odzwyczaić dziecko od spania z rodzicami?

Co zrobić, by przedszkolak nie chorował?

Reklama

na podstawie informacji prasowej sklepu internetowego Feedo