Dzieci mają pełno energii, trudno jest im wytrzymać w jednym miejscu, bo szybko się nudzą. Dlatego tak często podróż może zamienić się w niezbyt przyjemne przeżycie. Aby tego uniknąć, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Ulubiona zabawka

Potrafi uratować sytuację. Dlatego do torby malucha koniecznie spakuj ulubioną zabawkę. Taka rzecz nie tylko przyda się do wspólnej zabawy podczas długiej podróży, ale też oswoi dziecko z pobytem w nowym miejscu. Przedmiot, który lubi będzie kojarzył mu się z domem i pozwoli czuć się bezpiecznie nawet w nieznanym otoczeniu.

Doceń moc książki

Ciekawa książka sprawi, że dziecko zapomni o całym świecie. Zwłaszcza, gdy potrafi już samodzielnie czytać. W podróż zabierz zarówno lektury, które dziecko już zna, jaki i nowości. Możecie czytać rozdziały z podziałem na role - to zapewni dodatkową porcję rozrywki i sprawi, że wszyscy będą się świetnie bawić.

Rodzinne gry

Dzieci są znakomitymi obserwatorami. Wykorzystaj to do zabawy i... nauki. Jeśli Twój maluch rozpoczął przygodę z czytaniem, z pewnością zainteresuje go wszystko, co pozwoli mu wykorzystać nowe umiejętności. Zachęć go do głośnego czytania szyldów i nazw mijanych sklepów. Dzięki częstej zmianie scenerii, maluch nie będzie narzekał na nudę. Możecie także wykorzystać moc wyrazów. Uczestnicy wyprawy podają słowa rozpoczynające się na literę, na którą skończyło się słowo poprzedzające.

Wspólne śpiewanie

Podróż samochodem to doskonała okazja, aby... pośpiewać. Nikt nie będzie Was podsłuchiwał, a śpiewanie ile sił w płucach, pozwoli dziecku na spożytkowanie nadwyżki energii.

Zanim udacie się w podróż, weźcie udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Czytam sobie", wspieranej przez restauracje McDonald's. W ramach wspierania przez firmę czytelnictwa wśród dzieci, w książkowej promocji na najmłodszych będzie czekało 7 książek na trzech poziomach trudności. Odpowiadają one etapom rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Uwzględniają także potrzeby początkującego czytelnika, czyli potrzebę śledzenia tekstu paluszkiem, odpowiednią wielkość liter i papier przyjazny oku. Książki zostały napisane przez dobrze znanych współczesnych polskich pisarzy dla dzieci między innymi Wojciecha Widłaka, Grzegorza Kasdepke i Ewę Nowak. O szatę graficzną cyklu zadbało grono polskich artystów plastyków tworzących ilustracje dla dzieci. Seria „Czytam sobie” otrzymała honorowy patronat Biblioteki Narodowej.

Poziom 1 to „Składam słowa” - książki o maksymalnej ilości 150 – 200 wyrazów. Opowiadania zbudowane są krótkimi zdaniami, z wykorzystaniem podstawowych 23 głosek oraz litery „h”. Naukę wspierają dodatkowo ćwiczenia głoskowania.

– książki zbudowane na bazie 800 – 900 wyrazów. Oprócz – dostępnych na niższym poziomie - ćwiczeń i podstawowych głosek, pojawiają się tam również elementy dialogu i dłuższe zdania złożone. Poziom 3 to „Połykam strony” – teksty składające się z 2500 -2800 wyrazów, dla dzieci z łatwością radzących sobie z trudniejszymi tekstami, zdaniami złożonymi. Aby czytanie było przyjemnością a dziecko miało szansę na poznawanie nowych, nieznanych słów, na końcu książki został dołączony słownik wyjaśniający trudne wyrazy.

