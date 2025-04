W czasie upałów szukamy różnych sposobów na ochłodę. Najlepiej oczywiście wyjechać nad wodę, jednak nie zawsze mamy taką możliwość. W dzieciństwie nic nie sprawiało większej frajdy podczas gorącego dnia, niż polewanie się wodą z węża ogrodowego. Taką radość pewna mama chciała sprawić swojemu synkowi. Ku jej zaskoczeniu i przerażeniu, pomysł skończył się tragicznie…

Wąż ogrodowy – niebezpieczny w czasie upałów!

Do traumatycznego zdarzenia doszło w Las Vegas. Dominique bawiła się ze swoim synkiem w ogrodzie, a ponieważ był upał, chciała ochłodzić go, polewając wodą z węża ogrodowego. Skierowała wąż na dziecko, przekręciła zawór w głowicy doprowadzającej wodę i… usłyszała przerażający krzyk Nicholasa! Wąż, leżący na trawniku w pełnym słońcu, okazał się niezwykle zdradliwy. Resztki wody znajdujące się w jego wnętrzu, podgrzały się na słońcu do kilkudziesięciu stopni Celsjusza i natychmiast boleśnie oparzyły dziecko! Choć mama miała dobre intencje, zabawa skończyła się dla maluszka poparzeniem aż 30 % ciała.

Płacz i trauma zamiast zabawy

Dominique od razu zabrała dziecko do szpitala, gdzie okazało się, że jego skóra doznała oparzeń II stopnia. Wystarczyła niewielka, minimalna ilość wody wewnątrz węża pozostawionego na słońcu, a także chwila nieuwagi, by dobre intencje sprawiły niewyobrażalne cierpienie. Mama wyciągnęła bardzo ważną, choć niezwykle przykrą nauczkę z tego zdarzenia i apeluje do pozostałych rodziców, by zawsze sprawdzali temperaturę wody najpierw na swojej dłoni. Przed użyciem węża ogrodowego, najbezpieczniej jest wylać z niego resztki wody, zanim go użyjemy. Woda w niewielkich ilościach, takich jak właśnie wewnątrz węża, pozostawiona na słońcu, może nagrzać się nawet do 60 stopni Celsjusza!

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

Choć upały dają się porządnie we znaki wszystkim, osłabiając fizycznie i spowalniając reakcje, musimy zachować czujność na najwyższym poziomie. Unikaj przebywania w pełnym słońcu, a najlepiej (jeśli nie musisz) nie wychodź z pomieszczeń między godziną 10 a 15, kiedy jest najcieplej. Zawsze noś nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne, a także smaruj skórę kremami z filtrem – nawet, jeśli wychodzisz tylko na chwilę. Dotyczy to szczególnie dzieci, których skóra, oczy i organizm jest o wiele słabszy, niż dorosłego. Nie zapomnij o nawadnianiu organizmu! Butelka czystej, niegazowanej wody w torebce, to absolutna konieczność. Nawet, jeśli nie masz nawyku popijania wody w ciągu dnia, w czasie upałów to podstawa do tego, by uchronić się przed odwodnieniem i udarem. W czasie największego skwaru zakładaj ubrania z naturalnych, przewiewnych tkanin, najlepiej z długim rękawem i nogawkami, by uniknąć poparzenia słonecznego. Nigdy nie zostawiaj butelki z wodą w samochodzie ani na słońcu – nagrzana może poparzyć przełyk!

