Poranek dla wielu z nas jest kluczowy. To od jego przebiegu zależy nasz nastrój i nastawienie do dalszej części dnia. Ulewa, złamany obcas, rozlane mleko - jest cała masa czynników, na które nie mamy wpływu. Na część z nich jednak wpływ mamy i to o nie właśnie powinnyśmy zadbać.

Reklama

Najważniejszy posiłek dnia

Zabrakło jednego, prawda? Dokładnie tak, śniadania! To jeden z tych elementów, o który możesz się zatroszczyć i zadbać, by był okazją do rodzinnego spotkania o poranku i naładowania się pozytywną energią, nawet w najbardziej pochmurne dni. Nie warto z niego rezygnować. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że odpowiednio zbilansowane śniadanie zapewni Tobie i Twojej rodzinie dobry początek dnia. Potrzebujecie węglowodanów, błonnika, białka, witamin i składników mineralnych w odpowiednich proporcjach. Zapewniając organizmowi takie składniki odżywcze jesteśmy w stanie dostarczyć naszemu organizmowi 25-30% dziennego zapotrzebowania energetycznego. I nie, nie da się tego odrobić w ciągu dnia.

Dobrym rozwiązaniem na pyszne i proste w przygotowaniu śniadanie, które jednocześnie dostarczy nam ważnych składników odżywczych w odpowiednich proporcjach, jest porcja płatków śniadaniowych – z mlekiem, jogurtem, owocami lub bakaliami. Wedle uznania. Same zresztą płatki gwarantują różnorodność smaków. W ofercie płatków śniadaniowych Nestlé każdy znajdzie coś dla siebie. Obok klasyki gatunku, czyli płatków kukurydzianych Nestlé CORN FLAKES, do wyboru będą płatki o smaku czekoladowym, o smaku cynamonowym, z dodatkiem miodu czy też pyszne płatki z nadzieniem.

Ciesz się chwilą

Rodzinne śniadanie to jednak, poza samym posiłkiem, wspólnie spędzany czas. Nawet jeśli nie ma go za wiele, spróbujcie wykorzystać go w pełni. Najlepiej… podpatrzyć dzieci! Maluchy mają w sobie niezwykły dar i umiejętność celebrowania. Zatrzymaj się więc na moment w porannym chaosie i wspólnie ze swoim dzieckiem nabierz na łyżkę kwiatek z sześciu kuleczek Nestlé NESQUIK. Albo spróbuj każdego bałwanka (dla niewtajemniczonych rodziców: chodzi o trzy kółeczka Nestlé CHEERIOS na jednej łyżce) przyozdobić innym owocem. Możecie sobie wzajemnie przygotować śniadaniową ucztę lub stworzyć własny mix płatków! Ta dziecięca „magia” działa. Spróbuj!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem producenta płatków śniadaniowych Nestlé.