Znalezienie kompetentnej i niedrogiej niani to nie lada wyzwanie. Co prawda wiele opiekunek szuka pracy, oferując zróżnicowane wymiary godzin i zakresy obowiązków. Niemniej jednak, jak spośród tysięcy wybrać tę jedyną, najlepszą dla naszego dziecka?

Reklama

Nasze wymagania



Na początku należy sprecyzować jakiej osoby dokładnie szukamy. Dobrze jest wypisać na kartce, jakie są nasze oczekiwania względem niani. Najważniejsze punkty jakie muszą znaleźć się w naszych notatkach to:

wiek,

doświadczenie,

dodatkowe obowiązki,

na jaki okres i jak często będzie nam potrzebna pomoc,

jakim budżetem dysponujemy.

Sprecyzowane, konkretne wymagania, pomogą nam rozpocząć przeglądanie ofert.

Na co zwrócić uwagę, wybierając nianię?

Gdzie szukać?

W dzisiejszych czasach, niezależnie czego szukamy, w pierwszej kolejności korzystamy z Internetu. Także podczas poszukiwań niani. To dobre źródło informacji pod warunkiem, że umiejętnie z niego korzystamy. Najlepiej odwiedzać witryny, które cieszą się popularnością wśród rodziców i opiekunek oraz mogą się pochwalić dużym doświadczeniem. Warto również sprawdzić czy dany portal działa legalnie, np. sprawdzając jego KRS w bazie danych. Szukając niani będziemy mieli do wyboru ogólne portale ogłoszeniowe z różnorakimi ofertami lub wyspecjalizowane bazy, skupione wokół tematu opieki nad dziećmi.

Niania.pl istnieje na rynku od 2004 roku i jest to największa baza opiekunek w Polsce. Portal daje możliwość skorzystania z wielu filtrów oraz wyszukania ofert, które idealnie pasują do przyjętych przez nas kryteriów. Korzystając z nich możemy chociażby wybrać miejscowość w jakiej szukamy niani, jej przybliżony wiek i dyspozycyjność (czy poszukujemy pomocy na pełen etat, pół czy tylko dorywczo), a nawet czy kandydatka posiada prawo jazdy. Na portalu opcji jest wiele, dzięki czemu łatwiej znajdziemy nianię, której oczekiwania finansowe mieszczą się w naszym budżecie.

Jak wybrać nianię... elektroniczną?

Wybór niani

Kiedy już znajdziemy kilka osób pasujących do naszego profilu, następuje jeden z ważniejszych momentów przy zatrudnieniu niani - rozmowa kwalifikacyjna. Dzięki spotkaniu będziemy mieli okazję bliżej poznać osoby, które wytypowaliśmy i dokonać najlepszego wyboru. Jednak, aby rozmowa przebiegła skutecznie i dała oczekiwany efekt, należy zadawać odpowiednie pytania.

O czym warto pamiętać?

Referencje

Jednym z kluczowych elementów przy zatrudnieniu niani są referencje. Ustal gdzie kandydatka wcześniej pracowała, jakie ma doświadczenie (i w jakim wieku dziećmi się zajmowała dotychczas i jak długo), poproś o referencje i postaraj się skontaktować z poprzednim pracodawcą. Rodzice są wiarygodnym źródłem informacji.

Bezpieczeństwo

Zapytaj, czy niania ukończyła kurs pierwszej pomocy, by mieć pewność, że w razie potrzeby będzie wiedziała jak się zachować.

Co wybrać: niania czy żłobek?

Edukacja i zabawa

Dowiedz się, jakie gry i zabawy zaproponuje. Kreatywne spędzanie czasu i edukacja są bardzo ważnym elementem w rozwoju dziecka. Zwróć także uwagę, jak niania reaguje na dziecko i jak dziecko reaguje na nią. Kandydatka, która teoretycznie spełnia wszystkie postawione jej oczekiwania, może po prostu nie znaleźć wspólnego języka z Twoim dzieckiem.

Zakres obowiązków

Konieczne jest również precyzyjne ustalenie zakresu obowiązków niani. Wiele opiekunek jest w stanie podjąć się drobnych obowiązków domowych, takich jak: pranie, prasowanie czy mycie naczyń. Najlepiej gdyby były to zajęcia nie zajmujące zbyt wiele czasu, a które można wykonywać np. podczas drzemki dziecka. Pamiętaj jednak, że im więcej czasu niania będzie musiała poświecić obowiązkom domowym, tym mniej czasu będzie miała dla Twojego malucha

Poznajcie się

Nie bój się zadawać osobistych pytań. Opiekunki są przygotowane na to, że rozmowa może dotyczyć również ich życia osobistego. Wiedzą, że dla rodziców ma znaczenie z jakiego otoczenia pochodzi osoba opiekująca się ich dzieckiem, czy ma własne dzieci, gdzie mieszka i czym się do tej pory zajmowała. Sama określ co chciałabyś wiedzieć. Wiele czynników ma wpływ na dziecko, a przede wszystkim osoby, z którymi przebywa.

10 wskazówek, jak wybrać nianię

Wynagrodzenie

Obowiązkowym etapem rozmowy jest ustalenie wynagrodzenia. W zależności od wymiaru pracy, może być to stawka miesięczna jednak większości niań płaci się za godzinę ich pracy. Wysokość płacy zależy od wielu czynników. Z pewnością istotne jest doświadczenie kandydatki, iloma dziećmi niania miałaby się zajmować, w jakim wymiarze czasowym i jaki miałby być jej zakres obowiązków. Nie bez znaczenia jest również miejsce pracy. Według portalu Niania.pl, opiekunka w większym mieście będzie chciała zarabiać więcej, niż te w mniejszych miejscowościach. Na przykład niania w Warszawie średnio zarabia ok. 15 zł/h, a w Białymstoku ok. 8 zł/h. Niemniej zawsze jest to indywidualna kwestia do ustalenia między rodzicami i nianią, jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Reklama

Niezależnie od tego, gdzie i jakiej osoby szukamy, należy pamiętać o tym, że nianie ostatecznie wybierają rodzice. Można pytać znajomych o ich doświadczenia lub czytać artykuły poradnikowe, nie zapominając jednak, że to właśnie rodzice najlepiej znają potrzeby dziecka oraz określają sposób, w jaki pragną, by było wychowywane. I to na nich spoczywa obowiązek wyboru najlepszej opieki dla swojego dziecka.