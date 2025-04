Aby dziecko chętnie zabierało się za uprzątanie rozrzuconych puzzli czy mycie porysowanego kredkami stolika, trzeba go do takiej pracy odpowiednio motywować. W jaki sposób? Co ułatwia naukę porządku?

Reklama

1. Przypominaj o zasadach

Już kilkulatek powinien wiedzieć, że posiadane przez siebie rzeczy trzeba szanować, a nową zabawę najlepiej zaczynać dopiero wtedy, gdy posprzątane są szpargały po poprzedniej ("Zobacz, tu nie ma już miejsca na rozłożenie torów dla kolejki"). Często też przypominaj synkowi czy córeczce, że wszystko w domu ma swoje miejsce ("Buciki wkładamy do szafki". "Książeczki leżą na półce").

2. Proponuj zabawę

Nauka porządku przebiega sprawniej, gdy sprzątanie nie jest nudne. Zaproponuj szkrabowi np., że będziecie celować klockami do koszyka. Albo ogłoś wyścigi, kto pierwszy zapełni swoje pudełko elementami układanek. Możecie też konkurować, kto zbierze z podłogi więcej kredek czy ładniej ułoży rzeczy na regale. Takie porządki jeszcze bardziej zachwycą malca, gdy od czasu do czasu popełnisz jakąś pomyłkę (np. włożysz autka do łóżeczka dla lalek), a dziecko to spostrzeże i naprawi błąd.

3. Zapraszaj szkraba do pomocy

Pamiętaj, dzieci chętnie wzorują się na rodzicach. Nakłaniaj więc malca, żeby brał udział w prawdziwym "dorosłym" sprzątaniu. Pociecha może np. wycierać kurz z niskich szafek, wkładać ubrania do pojemnika na brudy czy zgarniać szczotką na szufelkę śmieci z podłogi. Taka współpraca może być wprawdzie dla ciebie nieco kłopotliwa, ale warto znieść niedogodności, by już od małego wpajać dziecku zamiłowanie do porządku.

4. Pamiętaj o pochwałach



Smyk przed pójściem spać równo złożył ubranie na krzesełku? Po skończonym posiłku zgarnął okruszki ze stołu? Doceniaj takie zachowania ("Brawo, cieszę się, że o tym pomyślałeś, jestem z ciebie dumna"). Słysząc od ciebie takie miłe, pełne aprobaty słowa, malec będzie się jeszcze bardziej starał!

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu"

Reklama

Zobacz także:

7 rad, by ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu

Co zrobić, kiedy dziecko wpada w histerię?

Łam zasady wychowawcze - to dobre dla dziecka