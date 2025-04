Małe kroki – duża zmiana



Otaczająca nas natura daje nam potrzebne do życia zasoby – wodę, powietrze i pożywienie. To ona zapewnia nam wszelkie materiały do wyprodukowania ubrania czy zbudowania schronienia. Niestety planeta jest tylko jedna, a nasze potrzeby wciąż rosną. O negatywnych konsekwencjach działalności człowieka dla Ziemi mówi się już od dawna. Aby zatrzymać lub choć zminimalizować skutki naszych niewłaściwych zachowań, musimy aktywnie działać i przekazywać dobre nawyki kolejnym pokoleniom. Pamiętajmy, że każdy, nawet najdrobniejszy czyn w trosce o środowisko to ważny krok w kierunku dobrej zmiany dla Ziemi!

Oto przykłady aktywności w trosce o planetę, które możecie podejmować całą rodziną:

Organizujcie wycieczki przyrodnicze odpowiedzialnie . Pamiętajcie, że w lesie czy na łące przebywacie w naturalnym środowisku zwierząt – zachowujcie się cicho i nie płoszcie tamtejszych mieszkańców. Nie schodźcie ze szlaku i biwakujcie tylko w przeznaczonych do tego celu miejscach, dzięki czemu nie zniszczycie roślinności oraz siedlisk dzikich zwierząt.

Uczcie najmłodszych, aby nie śmiecić i nie niszczyć przyrody . Będąc na łonie natury, zabierajcie śmieci ze sobą. Odpady nie tylko psują krajobraz, ale mogą stanowić zagrożenie dla świata roślin i zwierząt. Foliowe torebki czy puszki mogą powodować utknięcie w nich łap czy pyska, a porzucone szkło być źródłem pożaru. Organizując piknik, zrezygnujcie z jednorazowych sztućców, słomek, ręczników papierowych i innych tego typu przedmiotów, które od razu po użyciu trafiają do kosza. Można je z łatwością zastąpić produktami wielorazowymi. Wystarczy przyzwyczaić się do zabierania ze sobą produktów trwałych, które posłużą na lata – bidonów, metalowych słomek, kubków czy torebek wielokrotnego użytku.

Zwracajcie uwagę na wszelkie złe zachowania w stosunku do przyrody. Zgłaszajcie takie sytuacje odpowiednim służbom.

Poznawajcie zasady zachowania się względem dzikich zwierząt i stosujcie się do nich . Gdy na spacerze znajdziecie młodego zająca czy ptaka, nie zabierajcie go z jego naturalnego środowiska. Jeśli zwierzę nie jest ranne, pozwólcie zaopiekować się nim jego rodzicom.

Ostrożnie postępujcie z ogniem . Pamiętajcie, że można go palić tylko w wyznaczonych do tego miejscach, przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności.

Zakupy w duchu zero waste. Będąc w sklepie, też możecie być eko. Wybierajcie zdrowe i wartościowe produkty – najlepiej w oparciu o wcześniej przygotowaną listę, aby nie zabierać ze sobą zbędnych rzeczy. Produkty pakujcie w wielorazowe torebki.

Włączajcie się w akcje sadzenia drzew organizowane przez leśników.

Wybierajcie ekologiczne środki transportu. Zrezygnujcie z samochodu – planeta z pewnością Wam podziękuje za wybór roweru, hulajnogi czy rolek. Poza tym taka forma przejażdżki dostarczy sporo frajdy.

Zbierajcie deszczówkę. Można to robić np. w beczce podłączonej do rynny – sprawdzi się to nawet na balkonie. Dzięki temu zgromadzicie wodę wtedy, gdy jest jej w nadmiarze, np. podczas opadów. Wykorzystacie ją do podlewania kwiatów podczas letniej suszy.

Program edukacyjny, który wspiera budowanie ekologicznych nawyków wśród dzieci



Nauka troski o środowisko możliwa jest również w szkole, m.in. dzięki ogólnopolskiemu i trwającemu już od 15 lat programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To bezpłatny i największy w Polsce projekt skierowany do przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, który ma na celu naukę podstawowych zasad ochrony środowiska, szacunku do roślin i zwierząt, recyklingu, właściwego odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu w zgodzie z naturą. Program przewiduje zajęcia praktyczne, ciekawe scenariusze lekcyjne oraz ćwiczenia w terenie. Materiały edukacyjne, tj. filmy, audiobooki czy piosenki, zostały przygotowane przez zespół ekspertów – metodyka, psychologa oraz partnera z zakresu ekologii i ekonologii. Więcej informacji na temat edycji realizowanej w roku szkolnym 2022/2023, która będzie trwała do 23 czerwca 2023 roku, można znaleźć na stronie internetowej: www.przyjacielenatury.pl.