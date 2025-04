Zastanawiasz się, co robić, by twoje dziecko chętnie poznawało nowe angielskie słowa i zwroty, i bez oporów się nimi posługiwało? Oto sprawdzone sposoby na zachęcenie dziecka do nauki języka obcego.

Jak najczęściej chwal dziecko za to, czego się do tej pory nauczyło. Rób to, nawet jeśli to dopiero początek kursu, a efekty wydają ci się niewielkie.

Powstrzymaj się przed samodzielnym ocenianiem postępów dziecka w nauce. Badania pokazują, że rodzice są w tych sprawach mało obiektywni. Lepiej wybierz kurs, na którym postępy dziecka są stale oceniane dzięki testom diagnostycznym. Dzięki nim rodzice otrzymują obiektywną informację o poziomie językowym dziecka.

Nie przesadzaj z oczekiwaniami wobec dziecka. Pamiętaj, że nie sposób ominąć etapów niezbędnych w przyswajaniu i nauce jezyka takich jak popełnianie błędów, wstyd przed mówieniem, zniechęcenie, bunt czy niezdecydowanie.

Szukaj w najbliższym otoczeniu dziecka angielskich słów i zwrotów: napisów na metkach ubrań, sprzęcie RTV. Zachęcaj do nazywania po angielsku przedmiotów codziennego użytku. Ucząc się zapamietujemy 10% tego, co czytamy, 20% tego, co słyszymy i 30% tego, co widzimy (wg "Rewolucja w uczeniu", Vernon A. Magnesen).

Nie zadawaj dziecku pytań w stylu: "Czego się dziś nauczyłeś?". Nauka w najmłodszych grupach często polega przede wszystkim na zabawie, nauce piosenek i grach w języku angielskim.

Nauka w najmłodszych grupach często polega przede wszystkim na zabawie, nauce piosenek i grach w języku angielskim. Nie porównuj wyników nauczania swojego dziecka z osiągnięciami innych uczniów. Każde dziecko przyswaja wiedzę w innym tempie.

Każde dziecko przyswaja wiedzę w innym tempie. Znajdź dobre książki do nauki angielskiego, z których dziecko będzie mogło korzystać w domu. Najlepiej, by rozwijały nie tylko umiejętności językowe, ale też pozwalały poznać angielską kulturę i język potoczny. Godne polecenia są m.in. Gramatyka obrazkowa oraz Funbook, obie wydawnictwa Pons.

