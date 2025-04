Po pierwsze zwrócić uwagę na skład. Unikaj produktów sprawiające wrażenie zdrowych i wartościowych, które mają w składzie konserwanty, sztuczne barwniki, ulepszacze smaku i zawierają mnóstwo cukru. Generalnie im prostszy skład, tym lepszy i bardziej naturalny, stąd coraz większa popularność produktów z tzw. czystą etykietą.

Kolejną wskazówką przy podejmowaniu decyzji zakupowej są uznane certyfikaty gwarantujące sprawdzone pochodzenie czy bezpieczny skład żywności. Jednym z najważniejszych tego typu wyróżnień jest prestiżowy certyfikat rolnictwa ekologicznego, który znajdziesz na opakowaniu w postaci zielonego listka. Jest on przyznawany wyłącznie w 100% naturalnym produktom. Charakteryzuje je najwyższa i stale kontrolowana jakość, a ich składniki są pozbawione chemicznych dodatków oraz GMO, gdyż powstają z miłości do natury i z szacunkiem dla naszego zdrowia. Wspomnianym certyfikatem mogą poszczycić się soki i napoje BIO dedykowane dzieciom w każdym wieku.

BIO sok 100% to gęste soki w trzech pysznych, uwielbianych przez maluchy smakach: gruszka-jabłko, jabłko-marchew oraz jabłko-marchew-banan. Wszystkie są produkowane z wysokiej jakości owoców i warzyw uprawianych zgodnie z zasadami ekologicznego rolnictwa. Soki te mają prosty skład: bez dodatku cukru i bez konserwantów. Dzięki temu można je bezpiecznie spożywać bez ograniczeń i traktować jako jedną z 5. zalecanych porcji warzyw i owoców, które dostarczają dzieciom cennych witamin i substancji odżywczych.

Ciekawym produktem doskonale nawadniającym dzieci są też ekologiczne wody smakowe. Warto wybrać napój nie posiadający w składzie cukru i konserwantów. Kryteria te spełnia BIO woda + sok: napój o smakach: jabłko-pomarańcza, jabłko-mango i jabłko. Został wyprodukowany na bazie wody mineralnej i zawiera minimum 45% ekologicznych soków tłoczonych.

Dzieci z przyjemnością zabiorą zdrowe soki i napoje do szkoły, na wycieczkę lub trening. Gdziekolwiek będą im towarzyszyć, wspaniale orzeźwią i dodadzą pozytywnej energii.

Zadbaj też, by w codziennej diecie całej rodziny nie zabrakło doskonałego ekologicznego soku jabłkowego. Produkt wyróżniony certyfikatem rolnictwa ekologicznego powstaje z jabłek dojrzewających w EKOsadach wolnych od chemicznych środków ochrony roślin i GMO. Wyróżnia go wysoka jakość i w pełni naturalny smak, który z pewnością zadowoli małych i dużych miłośników zdrowej żywności. Sok jabłkowy to przede wszystkim źródło błonnika pokarmowego, niezbędnego do prawidłowej pracy jelit i trawienia*. Zawiera wiele witamin i składników mineralnych, np. witaminę C, A, E, potas, a także antyoksydanty, które hamują działanie wolnych rodników**.

Świadomie planuj zdrowe menu dla swoich dzieci i stawiaj na produkty wspierające ich zdrowie, a jednocześnie naturalnie dobre dla natury.

* D.Omar, Zdrowe soki, Warszawa 2015.

** j.w.