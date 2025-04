Choć coraz częściej można usłyszeć na placu zabaw, jak mama woła do swojej córki Dżesika albo do syna Brajanek, to statystyki twardo dowodzą, że kochamy tradycyjne imiona. Według Ministerstwa Cyfryzacji w 2017 roku najczęściej wybieranym żeńskim imieniem była Julia, a męskim Antoni.

Na podium tuż za nimi znalazły się – Zuzanna i Zofia oraz Jakub i Jan. Polscy rodzice lubią też Leny, Maje, Hanie i Natalie. Jeśli chodzi o chłopców, to dużą popularnością cieszyli się Szymon, Filip, Mikołaj czy Marcel.

Dziwaczne imiona dzieci polskich celebrytów

Z ciekawostek – swojego syna postanowiło nazwać Fabian aż 2088 rodziców, a dobrze znany Janusz pojawił się na liście tylko 39 razy. Rośnie nam też dwóch Zorianów i Zlatanów, trzech chłopców o imieniu Luke i pięciu Gawłów. Wspomniana Dżesika została wybrana jako imię dla córki piętnaście razy.

W 2016 roku w rankingu imion dla chłopców zwyciężył – tak jak w 2017 – Antoni, a wśród żeńskich imion najczęściej wybierano Zuzannę.

Poznaj listę imion nadawanych w Polsce dzieciom w 2017 roku?

Poniżej pełne statystyki - ile razy nazwano dzieci tymi imionami. Sprawdź, ile osób nazwało swoje dziecko - tak jak ty swoje.

Imiona męskie:

ANTONI - w 2017 roku aż 9794 chłopców dostało tak na imię

JAKUB 9099

JAN 8546

SZYMON 8131

FRANCISZEK 6956

FILIP 6923

ALEKSANDER 6815

MIKOŁAJ 6479

WOJCIECH 6303

KACPER 5913

ADAM 5297

MICHAŁ 4949

MARCEL 4584

STANISŁAW 4266

WIKTOR 4173

PIOTR 4016

IGOR 3777

LEON 3454

NIKODEM 3437

MATEUSZ 3422

BARTOSZ 3225

MAKSYMILIAN 3045

MIŁOSZ 3028

TYMON 3028

OLIWIER 2919

ALAN 2908

IGNACY 2856

TYMOTEUSZ 2719

OSKAR 2631

DAWID 2512

TOMASZ 2302

DOMINIK 2279

KAROL 2273

KRZYSZTOF 2200

MACIEJ 2178

JULIAN 2171

FABIAN 2088

HUBERT 1919

NATAN 1900

GABRIEL 1795

PAWEŁ 1691

PATRYK 1533

KSAWERY 1486

KAMIL 1457

BARTŁOMIEJ 1365

BRUNO 1188

SEBASTIAN 1092

KRYSTIAN 1011

BORYS 1004

OLAF 988

ADRIAN 957

KAJETAN 939

KUBA 917

ARTUR 820

GRZEGORZ 788

MARCIN 756

BŁAŻEJ 731

ERYK 705

DANIEL 685

ŁUKASZ 681

CEZARY 667

TADEUSZ 610

DAMIAN 609

TOBIASZ 592

WITOLD 583

RAFAŁ 560

ROBERT 559

PRZEMYSŁAW 526

KORNEL 516

RADOSŁAW 471

OLIVIER 465

KONRAD 460

EMIL 455

MIESZKO 453

JERZY 450

MILAN 398

HENRYK 394

NATANIEL 392

MAREK 387

STEFAN 372

ALEX 359

KAZIMIERZ 346

JÓZEF 343

GUSTAW 328

GRACJAN 324

RYSZARD 321

KONSTANTY 320

ANDRZEJ 319

ALEKS 318

ARKADIUSZ 316

DORIAN 302

LEONARD 299

BRAJAN 298

TEODOR 286

ALEXANDER 279

JULIUSZ 275

IWO 274

JACEK 273

JEREMI 256

JĘDRZEJ 248

REMIGIUSZ 231

FELIKS 223

ALBERT 204

NORBERT 195

KORDIAN 193

SEWERYN 183

SAMUEL 174

OLIVER 172

LUDWIK 167

LEO 163

FLORIAN 145

MAKSYM 145

CYPRIAN 144

WŁADYSŁAW 143

DARIUSZ 137

HUGO 131

JEREMIASZ 131

LUCJAN 127

ERNEST 121

MAXIMILIAN 117

MARIUSZ 113

MAURYCY 109

BENIAMIN 107

SZCZEPAN 100

ALEKSY 97

FRYDERYK 92

ARON 91

TYTUS 91

MARCELI 90

OLGIERD 88

BRUNON 86

KEVIN 86

MAKS 85

ROMAN 81

EDWARD 80

ZBIGNIEW 79

SŁAWOMIR 75

DAVID 74

NATHAN 73

SYLWESTER 73

OKTAWIAN 72

OSCAR 70

MARTIN 67

BRAYAN 66

JONATAN 65

NIKOLAS 65

OLIWER 65

MAX 63

KASJAN 61

KOSMA 60

KSAWIER 60

MIRON 59

VICTOR 58

DENIS 57

GNIEWOMIR 55

EMILIAN 54

NICOLAS 54

BENJAMIN 52

BERNARD 52

JOACHIM 50

ZIEMOWIT 50

XAVIER 49

OLEG 47

JONASZ 46

VINCENT 46

JAROSŁAW 44

BOGUSŁAW 42

KASPIAN 41

AARON 40

IVO 40

ROCH 40

WIT 40

JANUSZ 39

LESZEK 39

MIROSŁAW 39

SERGIUSZ 39

LEOPOLD 38

WINCENTY 38

AMADEUSZ 37

BOLESŁAW 37

BOGDAN 36

VIKTOR 36

JACOB 35

KORNELIUSZ 35

MARK 35

KASPER 33

ANTHONY 32

GNIEWKO 32

LEONARDO 32

CZESŁAW 30

BENEDYKT 29

EMANUEL 29

BOGUMIŁ 28

IRENEUSZ 28

MICHAEL 28

KLEMENS 27

LUCAS 26

ELIASZ 25

LIAM 25

KEWIN 24

KRZESIMIR 24

NOAH 24

ZACHARY 24

EDMUND 23

LUKAS 23

MARIAN 23

ZYGMUNT 23

FRANK 22

GNIEWOSZ 22

KRYSPIN 22

THOMAS 22

WINCENT 22

BRONISŁAW 21

ERWIN 21

ANTONIO 20

BASTIAN 20

BRYAN 20

OLEK 20

RADZIMIR 20

CYRYL 19

FELIX 19

XAWERY 19

BARTEK 18

FRANEK 18

GERARD 18

IWAN 18

KLAUDIUSZ 18

LEW 18

MAXYMILIAN 18

MIECZYSŁAW 18

COLIN 17

NATHANIEL 17

ZACHARIASZ 17

ANTEK 16

FELICJAN 16

OREST 16

SAMBOR 16

EDGAR 15

ERIK 15

JONATHAN 15

RADOMIR 15

ANATOL 14

ARIAN 14

BAZYLI 14

DIEGO 14

DOMINIC 14

DYLAN 14

HEKTOR 14

LECH 14

LUIS 14

MARKUS 14

NOEL 14

TEO 14

TOBIAS 14

WILLIAM 14

AUGUST 13

AUGUSTYN 13

ELIAS 13

HENRY 13

JOEL 13

LOUIS 13

LUCA 13

MANUEL 13

MIKE 13

NOE 13

PATRICK 13

PHILIP 13

ARIEL 12

CHRISTIAN 12

ETHAN 12

KAI 12

NICHOLAS 12

SIMON 12

WALDEMAR 12

WOJTEK 12

ANTON 11

ARMIN 11

CASPER 11

DOBROMIR 11

HIERONIM 11

KAJ 11

MATTHEW 11

TRISTAN 11

WŁODZIMIERZ 11

ZENON 11

ERIC 10

IAN 10

ITAN 10

IVAN 10

JAKOB 10

JAMES 10

JAROMIR 10

MAKARY 10

MATEO 10

NICO 10

PAUL 10

PHILIPP 10

RAYAN 10

RYAN 10

ARTHUR 9

BRAIAN 9

BRIAN 9

FRANCESCO 9

GUSTAV 9

PETER 9

TOMAS 9

TYBERIUSZ 9

ALEK 8

BEN 8

DIONIZY 8

EDWIN 8

FABIO 8

IZAAK 8

JORDAN 8

LOGAN 8

LORENZO 8

MARCO 8

MARKO 8

MIKOLAJ 8

MILO 8

NAZAR 8

PASCAL 8

RAFAEL 8

RUBEN 8

SANTIAGO 8

SASZA 8

THEO 8

TYCJAN 8

WILHELM 8

YUSUF 8

ALESSANDRO 7

ALEXANDRE 7

AMIR 7

ARTEM 7

CARLOS 7

DACJAN 7

EMIR 7

EUGENIUSZ 7

HARRY 7

JASON 7

KRISTIAN 7

MATTEO 7

MAXIM 7

MUHAMMAD 7

ROLAND 7

STANISLAW 7

SYRIUSZ7

TEOFIL 7

TIMUR 7

WALTER7

ALI 6

ALLAN 6

ANTOINE 6

AURELIUSZ 6

AXEL 6

BALTAZAR 6

CHARLIE 6

DAJAN 6

DYMITR 6

EMMANUEL 6

HORACY 6

JAREMA 6

JOHN 6

KARIM 6

LIONEL 6

LUBOMIR 6

MASON 6

MICHAL 6

NIKO 6

NIKOS 6

SAMIR 6

TIMOTHY 6

VALENTINO 6

WIESŁAW 6

YASIN 6

ZDZISŁAW 6

ALESSIO 5

ALWIN 5

ARTEMIUSZ 5

DANYLO 5

DENNIS 5

GAWEŁ 5

GEORGE 5

GERALD 5

HERBERT 5

JUSTIN 5

KSAVIER 5

MARCUS 5

NATANAEL 5

NIKOLAJ 5

OLEKSANDR 5

OLLIE 5

OTTO 5

SERAFIN 5

TIAGO 5

TOM 5

VITO 5

WAWRZYNIEC 5

ABRAHAM 4

AKSEL 4

ALEKSANDR 4

ANDY 4

ANGELO 4

BRANDON 4

CHRISTOPHER 4

DAMIR 4

DMYTRO 4

ELIOT 4

EVAN 4

FREDERICK 4

IBRAHIM 4

JANEK 4

JEREMY 4

JONAS 4

JOSHUA 4

KILIAN 4

LESŁAW 4

LUCJUSZ 4

LUDWIG 4

MAGNUS 4

MAKSIM 4

MATTHIAS 4

MERT 4

MINH 4

MIROSLAV 4

NIKITA 4

NOLAN 4

OKTAWIUSZ 4

RAGNAR 4

RAPHAEL 4

RICHARD 4

STANLEY 4

THEODOR 4

WALENTY 4

YANN 4

YASSIN 4

YOUSSEF 4

ABDUL 3

ALFRED 3

AMBROŻY 3

AMIN 3

ANTONY 3

APOLONIUSZ 3

ARMANDO 3

BOGUSZ 3

BORIS 3

BOŻYDAR 3

CHRYSTIAN 3

DANIIL 3

DASTIN 3

DONATAN 3

ELI 3

ENZO 3

FINN 3

FRANCIS 3

FRANCISCO 3

GAEL 3

GASPAR 3

GILBERT 3

GIOVANNI 3

GLEB 3

HARRISON 3

HENRIK 3

ILIAN 3

ILIAS 3

JACK 3

JANUARY 3

JASPER 3

JOSEF 3

JOSEPH 3

JOZEF 3

JUAN 3

KARL 3

KONSTANTIN 3

KONSTANTYN 3

LARS 3

LÉON 3

LUKA 3

LUKE 3

MACIEK 3

MARCJAN 3

MASSIMO 3

MATTI 3

MATVII 3

MATVIY 3

MAXIME 3

MAXIMUS 3

MAXYM 3

MIGUEL 3

MIKAEL 3

MIKKO 3

MIŁOSŁAW 3

MLADEN 3

MOHAMED 3

NADIR 3

NIKOLAI 3

NINO 3

OMAR 3

PABLO 3

PHILLIP 3

ROMEO 3

ROMUALD 3

SAIMON 3

SAMI 3

SANTINO 3

SASHA 3

SEAN 3

SERGIO 3

SIEMOWIT 3

STANISLAV 3

TEOMAN 3

THIAGO 3

TIM 3

TIMO 3

TIMON 3

TOMIR 3

WITOSŁAW 3

YAN 3

YAQOOB 3

AARYAN 2

ALBIN 2

ALEHANDRO 2

ALEJANDRO 2

ALEXANDROS 2

ALWARO 2

ALYAN 2

AMMAR 2

ANASTAZY 2

ANDREAS 2

ANDRIJ 2

ANGEL 2

ARAM 2

AREK 2

ARMANI 2

ARNOLD 2

ARSEN 2

ARSENIUSZ 2

ARYAN 2

ASAN 2

AYAN 2

BARNABA 2

BARTLOMIEJ 2

BENEDIKT 2

CELESTYN 2

CHARBEL 2

CHARLES 2

CHRIS 2

CILLIAN 2

COLLIN 2

CRISTIAN 2

CRISTIANO 2

DAGMAR 2

DANIYAL 2

DAVIDE 2

DENIZ 2

DEXTER 2

DOV 2

DUSZAN 2

EDOARDO 2

ELIAN 2

ELVIS 2

ERTUĞRUL 2

FABIEN 2

FILIPPO 2

FILIPPOS 2

FRANCK 2

FREDERIK2

GERALT 2

GORDON 2

GÖKTÜRK 2

HAROUN 2

HIPOLIT 2

IDRIS 2

IDZI 2

IGNACIO 2

IGNAZIO 2

ILIA 2

ILLIA 2

ILYAS 2

ISAAC 2

JAMIE 2

JEAN 2

JOVAN 2

JURIJ 2

JUSTYN 2

JUSUF 2

KALEB 2

KIAN 2

KIRIL 2

KLIMEK 2

KOLIN 2

KSAVERY 2

KUZEY 2

LATINO 2

LEANDRO 2

LENNY 2

LEONID 2

LEONIDAS 2

LEV 2

LÉO 2

LIVIO 2

MAJKEL 2

MALEK 2

MANSUR 2

MARCELIN 2

MARCELO 2

MARLEY 2

MATHIAS 2

MAXIMILLIAN 2

MEHMET 2

MICAH 2

MICHELE 2

MILOSZ 2

MINH DUC 2

MOHAMMAD 2

MOHAMMED 2

MUHAMMED2

MYKHAILO 2

NESTOR 2

NICODEM 2

NIZAR 2

ONUFRY 2

OWEN 2

ÖMER 2

PATRIK 2

PEDRO 2

PHILIPPE 2

PIETRO 2

PIO 2

PLATON 2

QUANG ANH 2

QUENTIN 2

QUOC 2

RAJMUND 2

RAMI 2

RAPHAËL 2

REMI 2

ROBIN 2

ROGER 2

SALWADOR 2

SCOTT 2

SEBASTIANO 2

SELIM 2

SERHII 2

SIMONE 2

SŁAWOSZ 2

SPENCER 2

STAN 2

SYMEON 2

TADEUS 2

THEODORE 2

THEODOROS 2

TOMÁS 2

TOMEK 2

TOMIŁ 2

TOMMY 2

TONY 2

URIEL 2

USTYM 2

VITTORIO 2

WADIM 2

WINICJUSZ 2

XAWIER 2

YONATAN 2

YOUSEF 2

ZACHAR 2

ZACK 2

ZBYSZKO 2

ZLATAN 2

ZORIAN 2

Imiona żeńskie:

JULIA - w 2017 roku aż 9374 dziewczynki zostały tak nazwane

ZUZANNA 9182

ZOFIA 8441

LENA 8289

MAJA 8056

HANNA 7923

AMELIA 6338

ALICJA 6035

MARIA 5408

ALEKSANDRA 5352

OLIWIA 5164

NATALIA 4721

WIKTORIA 4603

EMILIA 4311

ANTONINA 3973

LAURA 3965

POLA 3280

IGA 3265

ANNA 3253

LILIANA 3201

NADIA 3063

MARCELINA 2939

GABRIELA 2922

MICHALINA 2658

KORNELIA 2577

NIKOLA 2554

HELENA 2547

MILENA 2491

MARTYNA 2389

JAGODA 1984

KAROLINA 1846

AGATA 1811

NINA 1775

MAGDALENA 1719

BARBARA 1694

WERONIKA 1680

BLANKA 1640

ŁUCJA 1545

KAJA 1462

KLARA 1321

ANASTAZJA 1283

KINGA 1218

NELA 1217

JOANNA 1088

MAŁGORZATA 1080

LILIANNA 1061

PAULINA 1032

SARA 991

IZABELA 921

MARTA 915

MATYLDA 896

KATARZYNA 870

ANIELA 837

RÓŻA 816

KLAUDIA 800

EWA 784

ELIZA 774

PATRYCJA 745

DOMINIKA 722

KALINA 704

ADRIANNA 674

URSZULA 654

ROZALIA 650

LIDIA 616

OLGA 601

MELANIA 580

MALWINA 564

LIWIA 555

BIANKA 515

MARIANNA 506

DARIA 481

KAMILA 480

AURELIA 448

DOROTA 423

SANDRA 409

MIA 401

MARIKA 383

ADA 347

DAGMARA 313

ROKSANA 307

JOWITA 303

IDA 302

KARINA 299

INGA 293

OLIVIA 286

AGNIESZKA 279

ZOJA 276

APOLONIA 263

ELENA 263

GAJA 263

LUIZA 261

MONIKA 253

JUSTYNA 248

DIANA 247

NATASZA 244

TOLA 240

EMMA 218

JAGNA 200

JADWIGA 198

JULITA 197

NEL 195

VANESSA 194

RITA 188

MARLENA 180

VICTORIA 173

ELŻBIETA 167

NICOLA 167

LILIA 164

JANINA 163

WANDA 162

ANITA 161

ADELA 159

EWELINA 152

SONIA 148

ALINA 147

STEFANIA 147

CELINA 138

OTYLIA 135

LEA 133

LILA 132

SABINA 126

JAŚMINA 125

KONSTANCJA 125

JULIANNA 123

SOFIA 115

KRYSTYNA 114

JUDYTA 112

MAYA 112

AMANDA 109

FAUSTYNA 109

TERESA 109

JESSICA 108

ESTERA 106

IZABELLA 106

MILA 104

SYLWIA 101

NOEMI 100

PAULA 100

DANUTA 89

TAMARA 89

MAGDA 88

LIVIA 82

FELICJA81

INKA 81

ANTONIA 80

LARA 80

INES 77

IRENA 77

FRANCISZKA 74

NICOLE 73

VIKTORIA 73

ANGELIKA 71

ADRIANA 69

BEATA 69

ANETA 68

WANESSA 65

LUCYNA 63

NAOMI 63

SOPHIE 63

GLORIA 62

MALINA 62

TATIANA 59

EDYTA 57

OLA 57

FLORENTYNA 54

SAMANTA 54

OKTAWIA 53

DOBRAWA 51

HONORATA 49

MIRA 48

STELLA 47

LARYSA 45

ANDŻELIKA 44

IRMINA 44

MIRIAM 44

HALINA 42

HANA 42

DALIA 40

EMILY 40

KLEMENTYNA 40

LETYCJA 40

OLIMPIA 40

HANNAH 37

INEZ 37

MARCELA 37

ARIANA 36

AURORA 36

SOPHIA 35

CARMEN 34

SELENA 34

ZOE 34

BOGNA 33

ŻANETA 33

ALEXANDRA 32

IDALIA 32

KSENIA 32

LILLY 32

MARCJANNA 32

JANA 31

ALICIA 30

CECYLIA 30

SARAH 30

HIACYNTA 29

INA 29

MELISA 29

BIANCA 28

ILONA 28

IWONA 28

LAILA 28

MAJKA 28

ABIGAIL 26

LILY 26

NELLA 26

ELWIRA 25

JOLANTA 25

JÓZEFINA 24

ANASTASIA 23

ANIKA 23

EVA 23

DOBROSŁAWA 22

GRAŻYNA 22

LILLA 22

MILANA 22

ROMA 22

ISABELLA 21

ALISA 20

BOGUMIŁA 20

FLORA 20

GABRIELLA 20

GAIA 20

WIOLETTA 20

BERENIKA 19

KAYA 19

MARINA 19

ARIANNA 18

DOBROCHNA 18

LAYLA 18

LILI 18

MIRELLA 18

NASTIA 18

NELL 18

ORIANA 18

HALSZKA 17

STANISŁAWA 17

VIVIEN 17

LUDMIŁA 16

MARYLA 16

MICHELLE 16

NELLY 16

POLINA 16

DAGNA 15

DŻESIKA 15

KIRA 15

LUNA 15

MARZENA 15

ELISA 14

LEILA 14

LUCY 14

LUKRECJA 14

MARIETTA 14

RENATA 14

WANESA 14

BOŻENA 13

CLARA 13

DANIELA 13

DOBROMIŁA 13

GRETA 13

JASMIN 13

JASMINA 13

JENNIFER 13

LUDWIKA 13

MARITA 13

NIKA 13

ZOYA 13

ALICE 12

BRYGIDA 12

CHARLOTTE 12

ELIZABETH 12

ELLA 12

LORENA 12

ROXANA 12

SOFIJA 12

TOSIA 12

ZOSIA 12

ARLETA 11

CHLOE 11

DAJANA 11

ELEONORA 11

ERYKA 11

LIA 11

MARIE 11

MIKA 11

NATALIE 11

NICOL 11

OLENA 11

ADELAJDA 10

AMY 10

ANA 10

BLANCA 10

CLAUDIA 10

ELIANA 10

KARMEN 10

MATILDA 10

MELANIE 10

MELISSA 10

NASTAZJA 10

PAMELA 10

REGINA 10

VERONICA 10

VIVIENNE 10

AMELIE 9

ANATOLA 9

ARIADNA 9

IZA 9

KASANDRA 9

NELIA 9

REBEKA 9

WALERIA 9

WIWIANA 9

ZUZA 9

ALDONA 8

AMIRA 8

ANABELLA 8

BERNADETA 8

EMILA 8

JESSIKA 8

JULIANA 8

KATIA 8

KORA 8

LARISSA 8

MAIA 8

MANUELA 8

MARIAM 8

MARIOLA 8

MELA 8

MIRANDA 8

ODETA 8

OKSANA 8

SABRINA 8

SOFIE 8

VALENTINA8

VIVIANA 8

ZARA 8

ADELINA 7

ALENA 7

ANGELA 7

ARIA 7

BERNADETTA 7

CYNTIA 7

EMI 7

LEYLA 7

LÉA 7

LIGIA 7

LINDA 7

LISA 7

MATHILDA 7

NADZIEJA 7

NATASHA 7

RACHELA 7

SALMA 7

ANGELINA 6

ARIELA 6

ARINA 6

ASTRID 6

BELLA 6

CELESTYNA 6

ELA 6

EMANUELA 6

GRACJA 6

HEIDI 6

ILIANA 6

LEONIA 6

LETICIA 6

LÉNA 6

LILLI 6

LOUISA 6

NIKOL 6

NIKOLINA 6

OFELIA 6

POLIANNA 6

RAISA 6

RUT 6

SAMANTHA 6

SELIN 6

VALERIA 6

YASMIN 6

AALIYAH 5

AIDA 5

ALIA 5

AMALIA 5

ANASTASIIA 5

ANDREA 5

AYLA 5

BOGUSŁAWA 5

CATALEYA 5

CHIARA 5

ELIF 5

GRACE 5

INGRID 5

IRIS 5

ISABELLE 5

ISMENA 5

JÓZEFA 5

LEAH 5

LEOKADIA 5

LOLA 5

MALIKA 5

MASZA 5

MEGAN 5

MILLA 5

MIROSŁAWA 5

NADINE 5

NILA 5

ROSE 5

RUTA 5

SALOMEA 5

SAMIRA 5

SASHA 5

SIMONA 5

SUZANNE 5

SYNTIA 5

TINA 5

VANESA 5

VERONIKA 5

WIERA 5

WIOLETA 5

AISHA 4

ALANA 4

ALESSANDRA 4

AMÉLIA 4

ANATOLIA 4

ARLETTA 4

AYA 4

BALBINA 4

CARLA 4

CAROLINA 4

CHANEL 4

DEBORA 4

ELISABETH 4

ELLEN 4

ELZA 4

ERNA 4

FATIMA 4

FLORENCJA 4

FRANCESCA 4

GIULIA 4

HELEN 4

IRENE 4

IVANA 4

JOSEPHINE 4

KAREN 4

KASJANA 4

KATALEJA 4

KAYLA 4

KESJA 4

LIZA 4

MALVINA 4

MARGARITA 4

MARISA 4

MARY 4

MARYAM 4

MARYSIA 4

MERCEDES 4

MICHAELA 4

MIJA 4

MIŁA 4

MIŁOSŁAWA 4

MOLLY 4

NADJA 4

NATHALIE 4

NELI 4

NOELIA 4

PATRICIA 4

PENELOPE 4

SCARLETT 4

SŁAWA 4

SOFIIA 4

SOFÍA 4

SONJA 4

SUSANNA 4

SUZANNA 4

VIKTORIIA 4

VIOLETTA 4

WERA 4

YASMINE 4

ZEYNEP 4

ZLATA 4

ZYTA 4

ŻAKLINA 4

ADEL 3

AGATHA 3

ALBA 3

ALBINA 3

ALEXA 3

ALMA 3

AMAIA 3

AMBER 3

ANABEL 3

ANISA 3

ANNABELLE 3

ANTONELLA 3

ARYA 3

BRONISŁAWA 3

CAMILLA 3

CELINE 3

CHLOÉ 3

CORNELIA 3

DAISY 3

DANA 3

DONATA 3

ELSA 3

EMA 3

EMILIE 3

EMILIIA 3

ERIKA 3

EUGENIA 3

EUNIKA 3

FLORIANNA 3

GAYA 3

IRMA 3

ISABEL 3

ISLA 3

IVA 3

IVY 3

IWA 3

JANKA 3

JASMINE 3

JESIKA 3

JULIET 3

KAMELIA 3

KATJA 3

KAYAH 3

KIARA 3

KIMBERLY 3

KLAUDYNA 3

KSYMENA 3

LATIKA 3

LAVINIA 3

LEONA 3

LEONI 3

LILIAN 3

LILIANE 3

LILIT 3

LILLIANA 3

LIWIANA 3

LORETTA 3

LUCIA 3

LYDIA 3

MADLEN 3

MARIANA 3

MARIEM 3

MARIJA 3

MARTINA 3

MARYNA 3

MATHILDE 3

MAURA 3

MELANI 3

MIRELA 3

NAWOJKA 3

NELLIE 3

NGOC 3

NIKOLETTA 3

ODETTA 3

PHOEBE 3

PRISCILLA 3

ROMINA 3

ROSA 3

ROSALIA 3

ROSALIE 3

ROSANNA 3

SAIDA 3

SOFI 3

SOLOMIIA 3

SUMAYA 3

TEREZA 3

TESSA 3

TIFFANY 3

ULA 3

ZOË 3

ŻYWIA 3

AGATHE 2

AISZA 2

AITANA 2

ALA 2

ALEKSANDER 2

ALESSIA 2

ALEYNA 2

ALISHA 2

ALISIYA 2

ALYSSA 2

AMAYA 2

AMÉLIE 2

AMINA 2

AMNA 2

ANDZELIKA 2

ANNABELL 2

ANNABELLA 2

ANNIKA 2

APOLLONIA 2

ARIELLE 2

ARLENA 2

ASMA 2

ATENA 2

ATHENA 2

AUGUSTYNA 2

AVA 2

AYESHA 2

AYLIN 2

BASIA 2

BIBIANNA 2

BLANCHE 2

CELIA 2

CHANTAL 2

CHRISTINA 2

CIRILLA 2

CRISTINA 2

CZESŁAWA 2

DAFNE 2

DELFINA 2

DILARA 2

ELEANOR 2

ELIN 2

ELINA 2

ELISE 2

ELIZABET 2

ELORA 2

EMMY 2

ESCADA 2

ESME 2

EULALIA 2

EVELINA 2

EVELYN 2

FABIA 2

FABIOLA 2

FATMA 2

FELICIA 2

FLAWIA 2

FRANKA 2

FRIDA 2

GABRYELA 2

GAJANE 2

GEMMA 2

GERTRUDA 2

GISELLE 2

HANIA 2

HANKA 2

INDIA 2

INESSA 2

ISABELL 2

IVANKA 2

JAGA 2

JAGIENKA 2

JOYCE 2

JULIE 2

JULIETTE 2

JUSTINE 2

JUTRZENKA 2

KAILA 2

KAJLA 2

KALA 2

KAMA 2

KATIE 2

KORALINA 2

KORDELIA 2

LAIMA 2

LAJLA 2

LARISA 2

LAWINIA 2

LEIA 2

LEJLA 2

LENKA 2

LENNA 2

LETISIA 2

LETIZIA 2

LETYSJA 2

LILITH 2

LILJANA 2

LOTTA 2

LOUISE 2

LUCJA 2

LUDOVICA 2

MADELEINE 2

MAIRA 2

MALENA 2

MALGORZATA 2

MARGARET 2

MARGARYTA 2

MARIAME 2

MARÍA 2

MARWA 2

MATILDE 2

MAYAH 2

MEDINA 2

MEGI 2

MERYEM 2

MILLENA 2

MONA 2

MİRA 2

NANA 2

NASTURCJA 2

NELLI 2

NOELA2

OCTAVIA 2

OLIVIIA 2

OLYMPIA 2

PAOLA 2

PHUONG ANH 2

POLIANA 2

RADOCHNA 2

RAYA 2

RIMA 2

ROMANA 2

RONJA 2

SAFIA 2

SAMYA 2

SATYA 2

SAVANNAH 2

SAWA 2

SERENA 2

SILENA 2

STEPHANIE 2

SUMIRE 2

SUSANNE 2

SYBILLA 2

TAISJA 2

TARA 2

TELIMENA 2

TEODORA 2

VIERA 2

VIRGINIA 2

WALENTYNA 2

WIRGINIA 2

WISŁAWA 2

ZINA 2

ZOÉ 2

ZOHRA 2

ZORA 2

ZUZANA 2

ZUZIA 2

