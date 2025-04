Zarówno przyszli, jak i świeżo upieczeni rodzice, uważnie śledzą co roku rankingi popularności imion. Robią to z różnych powodów - jedni chcą, aby ich dziecko wyróżniało się oryginalnym imieniem, rzadko wybieranym przez innych rodziców. Inni wolą, żeby pociecha nosiła jedno z tych typowych, częściej nadawanych. Jeszcze inni szukają w rankingach najpopularniejszych imion inspiracji, licząc że znajdą w nich imię, o którym sami wcześniej nie pomyśleli.

Znamy już oficjalne zestawienie najpopularniejszych imion 2020 - pojawiło się na stronach rządowych i bazuje na danych z rejestru PESEL. Co ciekawe, jeśli chodzi o dziewczynki, pierwsze miejsce zajęły ex aequo 2 imiona - w 2020 urodziło się w Polsce dokładnie 7351 Julii i tyle samo Zuzann. Jeśli chodzi o imiona dla chłopców, 1 miejsce od 2016 niezmiennie należy do Antoniego (8368 maluchów narodzonych w 2020).

Najpopularniejsze imiona 2020 dla dziewczynek

Zuzanna 7351, Julia 7351, Zofia 7073, Hanna 6658, Maja 6508, Lena 5446, Alicja 5139, Oliwia 4979, Laura 4954, Maria 4650, Pola 4060, Amelia 3996, Emilia 3898, Antonina 3719, Wiktoria 3673, Aleksandra 3444, Marcelina 3414, Liliana 3198, Iga 2949, Helena 2753.

Najpopularniejsze imiona 2020 dla dziewczynek można sprawdzić na stronach rządowych - znajduje się tam również wykaz z podziałem na poszczególne województwa. I tak np. w województwie dolnośląskim najczęściej nadawano imię Hanna, w lubelskim Zuzanna, w łódzkim Julia, a w mazowieckim Zofia.

Można również sprawdzić, jakie drugie imiona najchętniej nadawali rodzice w 2020. Na 1 miejscu plasuje się Maria (8080), dalej Anna (5740) i Zofia (2598).

Najpopularniejsze imiona 2020 dla chłopców

Antoni 8368, Jan 7658, Aleksander 7165, Jakub 7162, Franciszek 7124, Szymon 6083, Filip 5474, Mikołaj 5368, Leon 5018, Stanisław 4963, Wojciech 4687, Adam 4469, Kacper 4286, Tymon 4220, Nikodem 4171, Marcel 4054, Ignacy 3867, Michał 3484, Wiktor 3362, Igor 2982.

Jak wygląda to zestawienie z przykładowym podziałem na województwa? W 2020 w województwie mazowieckim urodziło się najwięcej Antonich, podobnie jak w podkarpackim. Z kolei w podlaskim pojawiło się najwięcej Jakubów, a w warmińsko-mazurskim Aleksandrów. Najpopularniejszym drugim imieniem dla chłopców, był w 2020 Antoni (8368), a także Jan (7658) oraz Aleksander (7165).

Pełne dane można uzyskać na stronie dane.gov.pl

