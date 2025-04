5 z 5

Najpopularniejsze imiona 2018 roku!

A jakie imiona są najpopularniejsze? U dziewczynek - Zuzanna (8866 rodziców zdecydowało się na to imię), a u chłopców - Antoni (nazwano tak 9329 maluchów).

Zuzanna to imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa szoszannah/shoshan, które oznacza lilię.

Antoni natomiast to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Antoninus, co oznacza należący do Antoniuszów.

Spodziewaliście się takiego wyniku?