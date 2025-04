Imię, jakie nosi nasze dziecko, to jego wizytówka i najczęściej wybór na całe życie. Z tego powodu warto się kilka razy zastanowić nad tym, jakie to imię będzie, zanim pobiegniemy do urzędu rejestrować nowo narodzonego członka rodziny.

Ministerstwo nie podało jeszcze listy najpopularniejszych imion w całym 2016 roku, ale na podstawie pierwszego półrocza możemy się tego domyślać. Oto dane z okresu 1 stycznia – 30 czerwca 2016 r.

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek:

Zuzanna,

Julia,

Lena,

Maja,

Zofia,

Hanna,

Amelia,

Alicja,

Aleksandra,

Natalia,

Emilia,

Oliwia.

Najpopularniejsze imiona dla chłopców:

Antoni,

Jakub,

Szymon,

Jan,

Filip,

Franciszek,

Kacper,

Mikołaj,

Aleksander,

Wojciech,

Adam,

Michał.

Najpopularniejsze imiona 2016 w poszczególnych województwach:

mazowieckie: Zofia i Jan,

małopolskie, śląskie i pomorskie: Zuzanna i Jakub,

podlaskie i podkarpackie: Zuzanna i Szymon,

lubelskie i warmińsko-mazurskie: Lena i Szymon,

zachodnio-pomorskie i dolnośląskie: Hanna i Jakub,

lubuskie i łódzkie: Hanna i Antoni,

opolskie: Lena i Antoni,

wielkopolskie: Zofia i Antoni,

świętokrzyskie: Lena i Antoni,

kujawsko-pomorskie: Maja i Szymon.

Dobrze jest pomyśleć, jak będziemy wołać do naszego dziecka na każdym etapie jego życia – zarówno wtedy, gdy będzie miało 2 lata jak i wtedy, gdy będzie nastolatkiem. Warto się też zastanowić, czy imię nie jest zbyt skomplikowane, czy pasuje do polskich realiów, czy dziecko nie będzie przez to w szkole odtrącone, nie będzie miało kompleksów z tego powodu albo będzie się wstydziło wpisać je kiedyś do CV.

