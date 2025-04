1 z 11

Budzik z laserową tarczą i pistoletem na Dzień Dziecka, GodsToys, 119 zł

Niemal każdy chłopiec lubi broń i strzelanie do celu - któż nie chciałby poczuć się jak prawdziwy policjant? Budzik, do którego trzeba celnie strzelić, by go wyłączyć, z pewnością sprawi wiele radości każdemu chłopcu!