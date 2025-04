Od niemal pięciu dekad, w wielu domach na całym świecie, niepisaną tradycją bożonarodzeniową są klocki pod choinką. Oryginalne LEGO® to wciąż, według wielu rodziców, najlepsze prezenty dla dzieci – mają wysoką jakość, nie nudzą się i nie starzeją, rozwijają wyobraźnię, żyłkę kolekcjonera i kreatywność. Świetnie prezentują się zarówno w pokoju, jak i na zdjęciach wrzucanych na Instagram. Starsi fani klocków robią filmiki na YouTube i TikToka, gdzie prezentują swoje krótkie historie i imponujące makiety. Wiem też, że nie tylko w mojej rodzinie nawet dorośli proszą Świętego Mikołaja o swoje wymarzone serie (np. Ideas, Star Wars™, Architecture, Icons). Sprawdziliśmy, które zestawy zachwycą dziewczynki i chłopców w wieku 7-10 lat.

Reklama

Spis treści:

Klocki dla dzieci w wieku 7+: dla miłośniczek koni i kucyków

Klocki dla dzieci w wieku 7+: alternatywa dla tradycyjnego domku dla lalek

Klocki dla dzieci w wieku 7+: dla fanek i fanów Disneya

Klocki dla dzieci w wieku 9-10+: nowa seria LEGO® DREAMZzz™

Klocki dla dzieci w wieku 7+: dla miłośniczek koni i kucyków

Na początek mamy dwa zestawy, które zachwycą miłośniczki kucyków. Wiele dziewczynek w wieku 7 lat marzy o swoim koniku, a nawet regularnie uczęszcza na zajęcia z podstaw jeździectwa. Zestawy LEGO® Friends Dom Autumn i Stajnia Autumn doskonale uzupełniają się wzajemnie. Co znajdziemy w pudełkach? W zestawie z domkiem:

4 figurki ludzików,

figurkę pieska,

figurkę źrebaka ,

, piętrowy dom, a w nim mnóstwo akcesoriów (w tym ognisko i teleskop do obserwacji ptaków).

W zestawie ze stajnią znajdują się:

dwie figurki pięknych koni ,

, bryczka,

dwie figurki ludzików z kokardkami na włosach lub kaskami jeździeckimi,

akcesoria do pielęgnacji koni,

figurki myszki i ptaszka (świetne do zabawy w chowanego),

piętrowa stajnia z sypialnią na poddaszu.

Zestawy nie tylko dają dużo radości, lecz także rozwijają w dzieciach empatię, poczucie odpowiedzialności i pasję.

Zestaw LEGO® Friends Dom kultury w Heartlake to imponujący prezent dla małych fanek architektury i dobra alternatywa dla tradycyjnego domku dla lalek. Czteropoziomowa konstrukcja stylem naśladuje konstrukcje budynków modułowych (np. Klub jazzowy, Księgarnia czy Hotel butikowy), które kolekcjonują dorośli. Na różnych poziomach kolorowego domu kultury kryje się aż 6 figurek, którymi można odgrywać emocjonujące scenki, a także pełno akcesoriów takich, jak np.: maszyna do szycia, gitara, nożyczki fryzjerskie, konewka. W zestawie nie zabrakło też pieska i oczywiście zjeżdżalni. W zabawie tym zestawem można rozwijać nie tylko umiejętności kreatywnego budowania, lecz także pasje, takie jak malarstwo, ogrodnictwo i kariera muzyczna. Uzupełnieniem zestawu może być Jadłodajnia w Heartlake (41747), w której znalazłam uroczą figurkę grubego marudnego kota.

W dzisiejszych rekomendacjach nie mogło zabraknąć wymarzonych zestawów dla fanów Disneya. Niedawno swoją premierę w kinach miał najnowszy film pt. Życzenie, produkcji Walt Disney Animation Studios. Zestaw LEGO® ǀ Disney Zamek króla Magnifico zawiera cztery figurki postaci z bajki (Asha, król Magnifico, Dalia i Star) i czteropiętrowy zamek z majestatycznymi komnatami, zdejmowanym dachem i mnóstwem uroczych detali. Inspiracją do zabawy może być historia pełna magii i tajemnic, która da pełno pozytywnych emocji zarówno w zabawie solo, jak i z rodzeństwem czy przyjaciółmi. To świetna zabawa nie tylko dla dziewczynek, ponieważ chłopcy mogą wcielić się w rolę króla lub magicznej gwiazdki spełniającej życzenia. Orientalny wygląd zamku czyni z niego fantastyczną ozdobę pokoju. Uzupełnieniem kolekcji mogą być inne zestawy, np: Zamek Kopciuszka (43206), Zamek wspaniałych przygód (43205) i oczywiście Lodowy zamek z Elzą z Krainy Lodu (43197).

Druga propozycja zachwyci fanki głównych bohaterek Disneya. Zestaw LEGO® ǀ Disney Zaczarowany domek na drzewie zawiera aż 13 figurek z kultowymi postaciami z bajek, w tym m.in.: Elza i Anna, odważna Mulan, piękna Pocahontas, niepowstrzymana Vaiana (vel Moana), księżniczka Dżasmina, kochająca Mirabel, rozmarzona Alicja, zauroczona Piotrusiem Panem Wendy i zazdrosna o Piotrusia Pana Dzwoneczek, a także Bella, która zamieszkała w zamku Bestii. Każda z nich znajdzie swoje miejsce w dwupoziomowej konstrukcji domku na drzewie, w którym nie zabrakło naszego ulubionego elementu: zjeżdżalni.

Seria LEGO® DREAMZzz™ to odpowiedź na potrzeby dzieci obdarzonych największą wyobraźnią. Zestawy zawierają najbardziej fantazyjne figurki, które wyglądają jakby wyjęte wprost z dziecięcych snów, i mnóstwo detali. Chociaż są one dedykowane dla chłopców i dziewczynek w wieku 7-10 lat, to bawi się przy nich cała rodzina. Możemy inspirować się dostępnym online serialem animowanym (na platformie YouTube znajdziesz je na oficjalnym kanale producenta lub wpisując w wyszukiwarkę #legodreamzzz) lub tworzyć własne scenariusze przygód. Fani budowania z klocków prześcigają się na Instagramie w przeróbkach konstrukcji.