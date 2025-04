Świat Pana Kleksa

Chyba nie ma w Polsce osoby, u której na myśl o Panu Kleksie na twarzy nie pojawi się uśmiech. Kultowa postać stworzona przez Jana Brzechwę, stała się synonimem radości, fantazji i szalonych przygód, które wychowały już kilka pokoleń Polaków.

Szalony profesor Ambroży Kleks na trwale wszedł do kanonu literatury dziecięcej, a z niej przeszedł do kina za sprawą serii filmów Krzysztofa Gradowskiego z Piotrem Fronczewskim w roli głównej. To właśnie z nich pochodzą tak kultowe dziecięce przeboje, jak „Kaczka Dziwaczka” „Na wyspach Brgamutach” czy „Leń”.

W tym roku mija dokładnie 65 lat od pierwszego wydania „Akademii Pana Kleksa” i właśnie z tej okazji postanowiliśmy przygotować wyjątkową serię wydawnictw sygnowanych nazwą „ŚWIAT PANA KLEKSA”

Najlepsze Piosenki Pana Kleksa

Kompilacja najbardziej znanych piosenek z serii filmów Pan Kleks wśród nich niezapomniana „Kaczka Dziwaczka”, „Na Wyspach Bergamutach” (Piotr Fronczewski), „Kołysanka w Stylu Mango” (Maryla Rodowicz), „Psie Smutki” (Edyta Geppert), „Meluzyna” (Małgorzata Ostrowska), „Halo Ptaki” (Andrzej Rosiewicz), „Dyscyplina” (Emilian Kamiński).

Radość, energia, uśmiech. Idealny prezent nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców!

Tracklista:

1. Witajcie w naszej bajce – Zespół Dziecięcy „Akademia Pana Kleksa”

2. Kaczka Dziwaczka - Zespół Dziecięcy „Akademia Pana Kleksa”

3. Z.O.O. – Piotr Fronczewski & Akademia Pana Kleksa

4. Kwoka – Piotr Fronczewski & Edyta Geppert

5. Na Wyspach Bergamutach – Piotr Fronczewski & Akademia Pana Kleksa

6. Leń - Piotr Fronczewski & Akademia Pana Kleksa

7. Księżyc raz odwiedził staw – Piotr Fronczewski & Akademia Pana Kleksa

8. Jak rozmawiać trzeba z Psem – Sławek Wronka

9. Halo Ptaki – Andrzej Rosiewicz

10. Z poradnika młodego zielarza – Piotr Fronczewski & Marcin Barański

11. Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości – Małgorzata Ostrowska

12. Ballada Alladyna – Marcin Barański & Edyta Geppert

13. Dyscyplina – Emilian Kamiński

14. Droga do Gwiazd – Marlena Drozdowska

15. W labiryncie – Piotr Fronczewski

16. Planeta Fantazja - Piotr Fronczewski & Chór Dziecięcy

17. Ratujmy Kosmos – Andrzej Korzyński z Zespołem Bajm

18. Psie Smutki – Edyta Geppert

19. Kołysanka w Stylu Mango – Maryla Rodowicz

20. Pożegnanie z Bajką – Zdzisława Sośnicka

21. Śpij Księżniczko – Chór Dziecięcy

"Najlepsze Piosenki Pana Kleksa", Wydawca: Sony Music Poland, Premiera: 9 maja 2011