Na przestrzeni lat nakręcono mnóstwo świetnych filmów dla dzieci i młodzieży. Wiele z nich to adaptacje lub wariacje na temat znanych baśni, legend czy powieści. Większość przenosi nas w kolorowy świat fantazji, czyli dokładnie tam, gdzie dzieci przebywają najchętniej. Jeśli chcesz obejrzeć coś fajnego ze swoim juniorem, ale nie wiesz, co wybrać, zapoznaj się z moimi propozycjami najlepszych filmów familijnych.

Reklama

Spis treści:

Na początek świetny film w reżyserii Stevena Spielberga z kilkuletnią wówczas Drew Barrymore, która zyskała popularność właśnie dzięki tej roli. E.T, choć ma już ponad 40 lat, wciąż zaskakuje aktualnością. To historia pięknej przyjaźni, która nawiązała się pomiędzy Elliotem, samotnym chłopcem z przedmieść, a pozostawionym przypadkowo na Ziemi kosmitą. Gdy chłopiec dostrzega, że E.T. bardzo tęskni za swoją planetą, postanawia pomóc mu wrócić do domu. Nie jest to łatwe, zwłaszcza że depczą im po piętach naukowcy i agenci rządowi, którzy chcą wykorzystać stwora do własnych celów.

Znakomity obraz w reżyserii Wolfganga Petersena, na potrzeby którego powstał kultowy już utwór Limahla „Never ending Story”. Film opowiada o wrażliwym chłopcu, Bastianie, który po śmierci matki jeszcze bardziej zamyka się w sobie. Jego pasją są książki, nie ma przyjaciół, w szkole uchodzi za odludka. Pewnego dnia uciekając przed dręczącymi go łobuzami, trafia do antykwariatu, gdzie znajduje niezwykłą księgę. Okazuje się ona bramą do świata magii. To właśnie dzięki niej nieśmiały chłopiec przemieni się w dzielnego wojownika, by uratować przed zagładą krainę Fantazji, a także piękną księżniczkę.

Kolejna propozycja Stevena Spielberga. Hook to barwna, kolorowa i niezwykle klimatyczna produkcja inspirowana znaną opowieścią o Piotrusiu Panie. W tym filmie Piotruś nie jest już Piotrusiem. Dorósł, spoważniał, założył rodzinę, dorobił się dwójki dzieci. Zajęty wieczną gonitwą, pracą i obowiązkami zapomniał o tym, kim jest i skąd pochodzi. Choć doskonale orientuje się w słupkach i wykresach, nie potrafi już latać. Wszystko zmienia się, gdy podły kapitan Hak porywa jego dzieci. Piotruś nie ma wyjścia, musi przypomnieć sobie wszystko, by powrócić do Nibylandii i walczyć z dawnym wrogiem. Nie będzie to łatwe, ale czego nie robi się dla rodziny. W roli dorosłego Piotrusia niezastąpiony Robin Williams.

Filmy o Kevinie zna chyba każdy rodzic. Można powiedzieć, że wychowało się na nich całe pokolenie urodzone w latach 80. i 90. Oglądanie Kevina w okresie świąt Bożego Narodzenia to w Polsce już niemal tradycja. Ale, choć cała fabuła rozgrywa się właśnie w święta, można zaznajomić nasze pociechy z Kevinem o dowolnej porze roku. Opowieść o chłopcu, który przez przypadek został w domu zupełnie sam i musi zmierzyć się z groźnymi bandytami to pełna humoru, ciepła opowieść o tym, jak ważna w naszym życiu jest miłość i rodzina. Nakręcony w 1990 r. „Kevin sam w domu”, oraz jego kontynuacja „Kevin sam w Nowym Jorku” przyniosły sławę dziecięcej gwieździe lat 90. Macaulayowi Culkinowi.

W tej produkcji z 1991 r. Macaulay Culkin również doczekał się głównej roli. U jego boku wystąpiła 11-letnia wówczas Anna Chlumsky. Film to wzruszająca opowieść o dorastaniu, pierwszej miłości, a także o… stracie i o tym, jak sobie z nią poradzić. Vada jest córką owdowiałego właściciela zakładu pogrzebowego, który zakochuje się w swojej ekscentrycznej pracownicy (Jamie Lee Curtis). Zazdrosna Vada robi wszystko, by rozbić ich związek, a pomaga jej w tym chłopiec z sąsiedztwa, Thomas. Wszystko przerywa tragiczne wydarzenie, które na zawsze zmienia życie dziewczyny. Kontynuację historii nakręcono w 1994 r.

Gdy złodzieje obrabowali pobliski sklep zoologiczny, wystraszony szczeniak uciekł i schronił się w koszu na śmieci. To tam znalazły go dzieci Newtonów i po wielu prośbach ubłagały tatę, by pozwolił mu zostać. Szeniak otrzymał imię Beethoven i wyrósł na potężnego psa, którym wkrótce zaczął się interesować przebiegły weterynarz… Historia sympatycznego bernardyna, który przez przypadek trafił do rodziny Newtonów podbiła serca najmłodszych widzów na początku lat 90. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy kochają zwierzęta. Lekka rodzinna komedia tak bardzo spodobała się widzom, że nakręcono aż 8 części, a ostatnia z nich weszła do kin w 2014 r.

Adaptacja kultowej powieści Frances Hodgson Burnet to chwytająca za serce opowieść o przyjaźni i o budowaniu czegoś nowego i lepszego na gruzach starego. Książka doczekała się aż 6 ekranizacji (najnowsza z 2020 r.), jednak film w reżyserii Agnieszki Holland z 1993 r. zdecydowanie bije na głowę wszystkie pozostałe. Opowiada o perypetiach trójki dzieci: osieroconej Mary, jej niepełnosprawnego kuzyna, Colina i pochodzącego z pobliskiej wsi Dicka. Pewnego dnia dzieci na terenie posiadłości należącej do ojca Colina odkrywają opuszczony i zaniedbany ogród i wspólnie postanawiają przywrócić mu dawną świetność. Ich zapał i determinacja okazują się mieć wielką moc, która wpływa pozytywnie na życie wszystkich wokół.

Ta zabawna przygodowa propozycja z Robinem Williamsem w roli głównej to doskonała rozrywka dla całej rodziny, która miała swoje kontynuacje w 2017 i 2019 r. Jumanji to tajemnicza gra planszowa, którą przez przypadek znalazł 12-letni Alan. Gdy wspólnie z przyjaciółką rozpoczynają rozgrywkę, zaczynają dziać się dziwne rzeczy, w wyniku których Alan zostaje „wchłonięty” przez grę i znika. Po 26 latach rodzeństwo Judy i Peter odnajduje grę i sprowadza Alana z powrotem. Jak się jednak okazuje, nie wraca on do swego świata całkiem sam… Warto wspomnieć, że rolę Judy odegrała tu młoda Kirsten Dunst.

Kolejna kultowa historia, na podstawie której powstało już kilka ekranizacji. Ostatnia z nich weszła na ekrany kin całkiem niedawno, bo w 2021 r. („Cruella” z Emmą Stone). Na szczególną uwagę zasługuje jednak rodzinna komedia z 1996 r. z Glenn Close w roli Cruelli De Mon, diabolicznej szefowej domu mody, która marzy o stworzeniu kolekcji futer ze skór dalmatyńczyków. Przebiegła kobieta porywa szczenięta, które właśnie narodziły się w domu jednej z jej pracownic, Anity. Anita wraz z mężem i rodzicami szczeniąt, dalmatyńczykami Pongo i Perditą, muszą podjąć walkę, by wyrwać maluchy z rąk bezdusznej projektantki.

Harry Potter to chyba najbardziej rozpoznawalny bohater naszych czasów. Klimatyczna historia o młodym czarodzieju, stworzona przez brytyjską pisarkę, Joanne K. Rowling od lat porusza serca miliony czytelników, a także widzów na całym świecie. Świat stworzony przez autorkę zachwyca. Pełen jest przedziwnych stworów, tajemniczych przedmiotów i nieznanych zjawisk. Zaskakuje na każdym kroku, podobnie jak sama historia. Harry, który jako niemowlę przeżył atak okrutnego Lorda Voldemorta, trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Pozna tu oddanych przyjaciół, nauczy się wykorzystywać magiczne moce, ale też będzie musiał stawić czoła złu. To świetna propozycja dla całej rodziny, film, który gwarantuje doskonałą zabawę zarówno małym, jak i dużym widzom.

Znakomity film Tima Burtona nakręcony na podstawie dziecięcej powieści fantasy z lat 60. Głównym bohaterem tej historii jest ubogi chłopiec, Charlie, który jak każde dziecko uwielbia czekoladę, ale niestety nie może sobie na nią pozwolić. Jego największym marzeniem jest zwiedzić fabrykę czekolady, która znajduje się tuż obok jego domu. Pewnego dnia szczęśliwy traf sprawia, że dostaje taką możliwość. Ekscentryczny właściciel fabryki, Willy Wonka (w tej roli doskonały Johhny Deep), wprowadza chłopca w świat, o którym nawet mu się nie śniło, a wycieczka ta odczaruje jego życie na zawsze.

Opowieści z Narnii podobnie jak wiele innych propozycji dla dzieci inspirowane były klasyczną literaturą dziecięcą. Stworzony na początku lat 50. przez C.S. Lewisa cykl był absolutnym hitem tamtych czasów. Książki rozeszły się w ponad 120 mln egzemplarzy i zostały przetłumaczone na 41 języków. Cała historia rozgrywa się w Narnii, tajemniczej, magicznej krainie, do której przez przypadek trafia 4 dzieci: Piotr, Edmund, Zuzanna i Łucja. W domu pewnego profesora odkrywają oni starą szafę, w której znajdują się wrota prowadzące do innego świata. Czekają tam na nich wspaniałe przygody, ale i wiele niebezpieczeństw.

Wariacja na temat kultowej powieści Lewisa Carrolla w reżyserii mistrza groteski i baśniowych scenografii, Tima Burtona. Film to wizualne dzieło sztuki doskonale wpisujące się w tajemniczy, nieco mroczny klimat książki, która powstała już ponad 160 lat temu, bo w 1862 r. Filmowa Alicja, w odróżnieniu od książkowej, nie jest małą dziewczynką, tylko 19-letnią panienką, która musi zdecydować, czy spełnić oczekiwania rodziny i wyjść za mąż za mężczyznę, którego nie kocha, czy może wybrać własną ścieżkę. Podążając za białym królikiem, wpada do dziury, która przenosi ją do magicznego Podziemia, gdzie rządy sprawuje Czerwona Królowa. Czy znajdzie tam odpowiedzi na dręczące ją pytania?

Ostatnia propozycja to wzruszająca historia inspirowana klasyczną baśnią o Śpiącej Królewnie. Główny wątek fabuły skupia się na Diabolinie, która w wyniku krzywd doznanych w młodości, z radosnej, niewinnej dziewczyny zamieniła się w zgorzkniałą jędzę. W złości rzuca ona czar na młodziutką Aurorę, wkrótce jednak okazuje się, że od pragnienia zemsty silniejsza jest… miłość. To piękna opowieść, która zamiast prostego podziału na czarne i białe ukazuje różne odcienie szarości i uczy, że nie zawsze rzeczy są takie, na jakie wyglądają.

Reklama

Czytaj także:

Powrót do przeszłości: 16 kultowych bajek naszego dzieciństwa, które warto teraz odświeżyć ze swoimi dziećmi

16 książek dla dzieci z ulubionymi bohaterami bajek: Psi Patrol, Bing, Peppa i nie tylko

W domu nie musi być nudno. 10 propozycji kreatywnych, edukacyjnych zabaw dla przedszkolaka na długie zimowe wieczory