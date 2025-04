Chociaż są magicznymi postaciami, to często muszą zmagać się z realnymi problemami i trudnościami. Na szczęście dzięki swojej odwadze i sprytowi kucyki My Little Pony potrafią dać sobie radę w każdej sytuacji. Ale to nie jedyne rzeczy, których możemy się od nich nauczyć.

Reklama

Przyjaźń to magia

Cokolwiek by się nie wydarzyło kucyki zawsze trzymają się razem. Mogą się kłócić, sprzeczać i obrażać, ale nigdy nie zostawią swoich bliskich w potrzebie. Razem z przyjaciółmi są w stanie pokonać wszystkie przeszkody i nic nie jest dla nich wtedy niemożliwe. To, co wydaje się być nie do zrobienia w pojedynkę, w grupie okazuje się być pełną wyzwań przygodą. W końcu zawsze warto mieć kogoś, z kim można dzielić wspomnienia.

Każdy zasługuje na drugą szansę

W świecie kucyków My Little Pony nawet najgroźniejsza czarownica zasługuje na wybaczenie i zaufanie. Jedyne co się dla nich liczy to fakt, że ktoś naprawdę chce się zmienić i naprawić swoje błędy. Kucyki pokazują, że każdy ma prawo do pomyłek i złych decyzji a dawne przewinienia nie muszą przekreślać danej osoby. Ważne tylko, by miała przy sobie oddanych przyjaciół.

Inny nie znaczy gorszy

Trudno o bardziej różnorodną społeczność, niż mieszkańcy Ponyville. Każda z postaci zamieszkujących tę krainę jest na swój sposób wyjątkowa i niepowtarzalna. Oryginalność jest tutaj atutem a nie wadą. Kucyki My Little Pony udowadniają, że fakt, że ktoś wygląda lub zachowuje się inaczej nie znaczy, że jest gorszy lub trzeba go unikać. Wręcz przeciwnie – można się od niego naprawdę wiele nauczyć.

Pozory mylą

Smok może się okazać najlepszym przyjacielem, a mroczny demon uwielbiającą zabawę księżniczką. W kucykowym świecie nie warto ufać pozorom i wierzyć stereotypom. W przeciwnym razie możemy stracić okazję do przeżycia fantastycznej przygody lub poznania prawdziwego przyjaciela. Kiedy mamy otwartą głowę i kochające serce świat staje się o wiele ciekawszym miejscem.

Warto się starać

Kucyki udowadniają, że ciężka praca i determinacja pozwalają nam osiągnąć każdy cel. Jeżeli naprawdę nam na czymś zależy, to nie ma przeszkody, która mogłaby nam stanąć na drodze. Nieważne, czy chodzi o przeczytanie wszystkich książek z biblioteki, czy o wygranie w zawodach sportowych. Kiedy mamy jakieś marzenie warto zrobić wszystko, by pomóc mu się urzeczywistnić!

Zatęskniliście za kucykami i chcielibyście mieć je w domu? Nic prostszego. My Little Pony – magiczna kolekcja przeniesie Was w świat magii i prawdziwej przyjaźni. Dzięki niej będziecie mogli lepiej poznać świat tych kolorowych postaci i krok po kroku zbudować własne Ponyville.

Co dwa tygodnie w czwartek na małych i dużych fanów czeka barwny świat kucyków MY LITTLE PONY. W każdym tomie z serii MY LITTLE PONY - magiczna kolekcja znajdą oni nie tylko wciągające opowiadania, lecz także porywające zadania i komiksy, domek do składania i mnóstwo naklejek i figurkę MY LITTLE PONY!

W kioskach można znaleźć już tom drugi, zatytułowany "Pinkie Pie" z mapą Ponyville! Z kolei już w ten czwartek 21 grudnia szukajcie tomu trzeciego o tytule "Księżycowa Czarownica". Znajdziecie tam figurkę, domek do złożenia, oraz wyjątkowe naklejki.

Więcej informacji o Magicznej Kolekcji MY LITTLE PONY można znaleźć na: www.kolekcjamylittlepony.pl