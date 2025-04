Kości są swego rodzaju "rusztowaniem" dla naszego ciała. Niektóre – żebra, czy kości czaszki, chronią narządy wewnętrzne.. Są też "magazynem" fosforu i wapnia", a także wraz ze stawami umożliwiają poruszanie się. Dlatego trzeba o nie odpowiednio dbać, by swoje funkcje spełniały bez zarzutu.

W mleku jest moc

Głównym budulcem kości jest wapń, którego niedobór może skutkować krzywicą czy nieprawidłową mineralizacją kości.

Najlepszym źródłem wapnia jest mleko oraz jego przetwory. Choć pierwiastek ten znajdziesz również w warzywach, takich jak soczewica czy fasola, to wapń zawarty w mleku jest znacznie lepiej przyswajalny. Szklanka mleka dostarcza ok. 240 mg tego składnika, dlatego mleko i jego przetwory powinny być stałym elementem diety każdego dziecka (wyjątkiem są tylko sytuacje alergii lub nietolerancji pokarmowej). Ponadto produkty mleczne zawierają także białko, tłuszcze, laktozę, witaminy A, D, E, K i z grupy B oraz składniki mineralne, głównie potas i fosfor. A co zrobić, jeśli Twoje pociecha nie przepada za mlekiem w czystej postaci? O wskazówkę poprosiliśmy przedstawiciela marki Danonki.

- mówi Natalia Brewczyńska, Starszy Kierownik marki Danonki

Nie tylko dieta

Sama dieta to za mało, by kości dziecka były zdrowe. Potrzebny jest jeszcze ruch, który hartuje i wzmacnia kości. Paradoksalnie dziecko, które nie jest aktywne fizycznie, jest bardziej narażone na złamania niż jego rówieśnik, który biega, skacze i jeździ na rowerze. Ruch doskonali zwinność, gibkość i elastyczność ciała przedszkolaka oraz zwiększa wytrzymałość układu kostnego, dlatego zachęcaj swoją pociechę do aktywności fizycznej. Możecie po prostu pobawić się razem na placu zabaw, wybrać na rowerową wycieczkę, basen lub pograć w piłkę. Być może właśnie teraz dziecko przy okazji odkryje w sobie sportową pasję?