Zestawy LEGO od lat inspirują dzieci i dorosłych na całym świecie. To coś więcej niż tylko klocki najwyższej jakości. Stają się narzędziem do tworzenia chwil pełnych radości, kreatywności i bliskości. Każdy zestaw LEGO niesie z sobą obietnicę magii tworzenia – historii, która zaczyna się w małych dłoniach dziecka, by później przerodzić się we wspólną opowieść z rodzicem. To zaproszenie do odkrywania nowych światów, budowania marzeń i tworzenia wspomnień, które zostaną w sercu na zawsze.

Moc dziewczynek: pewność siebie zaczyna się od wspólnej zabawy

Zabawa to nie tylko radość, lecz także ważny element w budowaniu pewności siebie, szczególnie u dziewczynek. Badania LEGO Play Well 2024 pokazują, że wspólne, kreatywne działania pomagają dzieciom rozwijać odwagę, by próbować nowych rzeczy, i uczą, że popełnianie błędów jest naturalną częścią nauki i odkrywania.

Proste zmiany w codziennym języku i podejściu dorosłych mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość dziewczynek. Doskonale wie o tym Grupa LEGO, która inspiruje do tego, by zamiast skupiać się na tym, co dziewczynki „powinny” robić lub jak „powinny” wyglądać, warto podkreślać ich wysiłek, zaangażowanie i odwagę. Takie drobne gesty pomagają im odkrywać swoje mocne strony i zyskiwać pewność siebie.

Inspirujące prezenty (nie tylko) dla dziewczynki

Zestawy LEGO dają nieskończone możliwości twórczej zabawy, która angażuje całą rodzinę i przynosi prawdziwą radość. Które zatem wybrać? Oto kilka podpowiedzi – mają szansę stać się idealnymi podarunkami pod choinkę:

Coś dla fanek przygód, historii i niecodziennych wyzwań!



1. Lodowy Pałac Elzy (43244)

Dla tych najmłodszych (ale nieco starszych jak najbardziej też!) fanek baśniowego świata „Krainy Lodu” ten zestaw będzie spełnieniem marzeń. Lodowy zamek jest pełen magicznych detali – ruchoma podłoga, pracownia Elzy czy spadający żyrandol to tylko niektóre z atrakcji, które oferuje. W zestawie znajdują się postacie Elzy, Anny, Kristoffa, Olafa oraz małego renifera, co pozwala na odgrywanie ulubionych scen i tworzenie nowych przygód.

2. Przytulne domki na obozie przygodowym LEGO Friends (42624)

Dwa domki kempingowe, ognisko i mnóstwo akcesoriów sprawiają, że dzieci mogą w pełni oddać się zabawie w odgrywanie ról. Trzy figurki ludzi i figurka lisa inspirują do tworzenia niezliczonych opowieści, które mogą trwać godzinami. To idealny zestaw na zimowe wieczory, kiedy za oknem panuje chłód, a w sercu płonie chęć do kreatywnej zabawy. To także świetna okazja do zaplanowania kolejnych wakacji!

3. Domek na drzewie na obozie kempingowym LEGO Friends (42631)

Masz w domu miłośniczkę przygód, dla której sam kemping to za mało? W ofercie LEGO znajdziesz coś w sam raz dla nich. Domek na drzewie otwiera drzwi do świata pełnego wyzwań – zjeżdżalnie, tyrolka, tor przeszkód czy kajaki to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na dzieci. W zestawie znajduje się pięć figurek oraz wiele akcesoriów, w tym sympatyczne figurki bobrów. To zabawa, która przenosi dzieci w świat leśnych opowieści i kreatywnego odkrywania.

Coś dla tych, którzy chcą rozwijać swoją kreatywność na wiele sposobów



4. LEGO Creator 3 w 1 Kosmiczny Astronauta (31152)

Wszechświat jest pełen tajemnic do odkrycia i miejsc do odwiedzenia. Dzięki tym zestawom LEGO dzieci mogą nawet polecieć w kosmos i to we własnym domu. To doskonała propozycja dla małych odkrywców, którzy chcą zgłębiać tajemnice wszechświata i jednocześnie rozwijać zdolności konstrukcyjne. Zestaw umożliwia zbudowanie aż trzech modeli: astronauty, kosmicznego psa lub futurystycznego odrzutowca.

5. LEGO Creator 3 w 1 Dzikie zwierzęta safari (31150)

Zostajemy na ziemi? To może wybierzemy się na wycieczkę po sawannie? Jeśli twoje dziecko kocha zwierzęta i naturę, ten zestaw umożliwi mu niezwykłe spotkanie z żyrafą, lwem lub gazelą i jej rodziną.

To doskonała okazja do nauki przyrody, geografii i rozwijania pasji do podróży!

6. LEGO Creator 3 w 1 Nowoczesny Dom (31153)

Czas odpocząć po tych wszystkich wojażach… Trzy domy w jednym zestawie to propozycja dla tych, którzy uwielbiają zmieniać i przebudowywać swoje dzieła. Nowoczesny dom można przemienić w luksusowy apartament lub leśną chatkę, a bogate detale – od jacuzzi po taras na dachu – zachęcają do odkrywania kolejnych możliwości. Ten zestaw rozwija nie tylko wyobraźnię, ale także zdolności planowania i projektowania.

7. LEGO Creator 3 w 1 Retro wrotki (31148)

Z zestawami LEGO dzieci mogą nie tylko odkrywać nowe miejsca, ale także odbywać fascynujące podróże w czasie, przenosząc się wprost do innych epok i stylów. Ten zestaw umożliwia nostalgiczną podróż w stylu retro, która zachwyci zarówno dzieci, jak i rodziców. Mogą zbudować kultowe retro wrotki, a następnie, w zależności od nastroju, przebudować je na mini deskorolkę lub stylowy boom box. Każda z tych konstrukcji to nie tylko świetna zabawa w budowanie, ale także okazja do przywołania wspomnień rodziców z czasów, kiedy sami byli dziećmi...

Odrobina magii nie tylko na święta



8. Figurka Wednesday Addams (76780)

Przenieś się do mrocznego świata Akademii Nevermore z figurką Wednesday Addams! Ten wyjątkowy model przedstawia kultową bohaterkę z serialu „Wednesday” w jej charakterystycznym stylu – z poważnym spojrzeniem i w pełni ruchomymi kończynami. Możesz stylizować Wednesday w szkolnym mundurku lub eleganckiej czarnej sukience na bal, a następnie ustawić ją na podstawce w towarzystwie jej wiernego przyjaciela Rączki oraz innych mrocznie uroczych akcesoriów. To doskonały wybór dla fanów serialu i miłośników niecodziennej zabawy.

9. Powitanie w Emerald​ City (75684)

Zestaw „Powitanie w Emerald City” to prawdziwa gratka dla fanów magicznych przygód i świata Oz! Dzięki tej kolekcjonerskiej konstrukcji dziewięciolatki i starsze dzieci mogą odtworzyć kluczowe sceny z filmu „Wicked” i zanurzyć się w fantastycznym świecie. Trójkondygnacyjna wieża pełna detali oraz pięć minilaleczek – w tym Fiyero, Glinda i Elphaba – otwierają drzwi do niezliczonych godzin zabawy.

Dzieci mogą wcielić się w bohaterów, odwiedzić sklep z kosmetykami, skosztować ciast lub napić się kawy od ulicznego sprzedawcy. A dzięki dołączonemu kodowi QR odkryją jeszcze więcej magicznych treści LEGO Wicked online.

Prezent, który daje więcej

Warto na chwilę odłożyć telefony, wyłączyć telewizory i wspólnie stworzyć coś wyjątkowego. Zestawy LEGO to początek fascynujących przygód, które rozwijają wyobraźnię i budują więzi. Każdy model to zaproszenie do świata pełnego odkryć, w którym dzieci mogą być, kim chcą, i tworzyć historie na własnych zasadach. Czy będzie to budowanie zamków, odkrywanie kosmosu, czy tworzenie świata zwierząt – każda chwila spędzona razem nabiera nowego wymiaru. Bo w końcu najważniejszym elementem świątecznego prezentu jest magia wspólnej zabawy.

PS Wybierz też klocki LEGO pod choinkę dla siebie!

* Badanie "LEGO Play Well 2024" zostało przeprowadzone przez firmę LEGO i Edelman DXI na koniec 2023 r. w 36 krajach, w tym w Polsce, wśród 36 000 rodziców i 25 532 dzieci w wieku od 5 do 12.

Materiał promocyjny marki LEGO