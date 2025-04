Dlaczego mleko matki to niedościgniony pokarm dla dziecka?



Pokarm kobiecy jest idealny, ponieważ w pełni zaspokaja szczególne potrzeby dojrzewającego organizmu niemowlęcia. Jego skład zmienia się w trakcie pojedynczego karmienia, a także w zależności od etapu laktacji. Mimo że od wielu lat naukowcy z całego świata badają skład mleka mamy i jego wpływ na rozwój dziecka, z pewnością nigdy nie uda się w pełni go odtworzyć. Jednocześnie nieustannie stanowi ono inspirację przy opracowywaniu receptur mlek modyfikowanych. Dzięki wciąż trwającym badaniom mleka modyfikowane dla niemowląt są ulepszane, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby niemowląt, które z uzasadnionych powodów nie mogą być karmione piersią.

Czy mleko każdej mamy jest takie samo?



Każda mama, w zależności od środowiska, w którym żyje, stanu zdrowia czy diety, produkuje inny pokarm. Chociaż skład mleka kobiet różni się między sobą, mleko mamy zawsze jest najlepiej dopasowane do potrzeb jej dziecka – zawiera składniki ważne dla prawidłowego rozwoju w odpowiednich proporcjach i ilościach.

Pokarm mamy to podstawa żywienia niemowlęcia w 1. roku życia. Jest idealną kompozycją węglowodanów, tłuszczów, białek, witamin (poza D i K, które należy suplementować zgodnie z zaleceniami lekarza), składników mineralnych oraz modulatorów odporności. Przeciwciała, żywe komórki, enzymy i hormony czynią pokarm kobiecy niedoścignionym, idealnym pożywieniem, kompleksowo odpowiadającym na potrzeby dziecka. Co ciekawe, nie ma jednego wzorca mleka kobiecego. Jego skład różni się między mamami w zależności od wielu czynników – stanu zdrowia, sposobu żywienia, genów czy otaczającego środowiska, a nawet płci dziecka.

Czy odkrycie oligosacharydów było przełomem w badaniach nad pokarmem kobiecym?



Naukowcy wciąż odkrywają nowe składniki mleka mamy. W 1994 roku Zespół Badawczy NUTRICIA jako pierwszy na świecie odkrył krótko- i długołańcuchowe oligosacharydy w mleku matki, które korzystnie wpływają na mikrobiotę jelitową, a poprzez nią na układ odpornościowy niemowlęcia. Ten przełom doprowadził do opracowania opatentowanej mieszanki galakto- i fruktooligosachrydów w stosunku ilościowym 9:1 – naśladujących funkcję oligosacharydów mleka matki. Kompozycja została uznana przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) pod względem bezpieczeństwa stosowania u niemowląt.

Czym są oligosacharydy zawarte w mleku kobiety? Czy występują też w pokarmie innych gatunków?



Oligosacharydy to swoista kompozycja występująca w mleku kobiecym. W mleku produkowanym przez inne gatunki wykryto zaledwie ich śladowe ilości. Ten trzeci co do wielkości stały składnik mleka matki selektywnie odżywia oraz stymuluje wzrost i aktywność pożytecznych bakterii w przewodzie pokarmowym niemowlęcia. Od lat prowadzone są badania, które mają na celu rozszyfrowanie składników mleka matki. W 1994 roku Zespół Badawczy NUTRICIA odkrył prebiotyczne oligosacharydy w mleku kobiecym, których główną funkcją jest odżywienie i stymulacja wzrostu pożytecznych bakterii w układzie pokarmowym niemowlęcia. W 2001 roku, inspirując się oligosacharydami mleka matki, NUTRICIA opatentowała i jako pierwsza dodała do mlek modyfikowanych unikalną kompozycję krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów scGOS/lcFOS (9:1).

Ważne informacje



Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

