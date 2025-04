W menu dziecka wciąż pojawiają się nowe składniki odżywcze, ale mleko (w tym mleko modyfikowane) oraz produkty mleczne wciąż powinny być istotnym elementem jego jadłospisu. Dlaczego to takie istotne? Ile porcji mleka i produktów mlecznych podawać dziecku? Jakie mleko wybrać dla roczniaka?

Wielkie wymagania małego brzuszka

Po pierwszych urodzinach dziecko nadal bardzo intensywnie się rozwija oraz jest coraz bardziej ruchliwe. Roczniak nabywa nowe umiejętności, z radością odkrywa świat, dlatego wciąż potrzebuje wielu składników odżywczych do prawidłowego rozwoju i zabawy. Co ciekawe, jego potrzeby żywieniowe się zwiększają, zwłaszcza zapotrzebowanie energetyczne. U rocznego dziecka wynosi ono 80 kcal na1 kg masy ciała na dobę .Mały organizm potrzebuje też m.in. aż 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej żelaza oraz wapnia niż osoba dorosła. Jak w takim razie powinna wyglądać dieta dziecka, by dać mu to co jest potrzebne do harmonijnego rozwoju?

Dopasuj mleko do wyjątkowych potrzeb

Kluczowym elementem wspierającym młody organizm dziecka jest odpowiednia dieta. Ważną część jadłospisu juniora po 1. roku życia nadal powinno stanowić mleko, w tym mleko modyfikowane, oraz produkty mleczne. Eksperci rekomendują, by w urozmaiconym jadłospisie rocznego dziecka codziennie znalazły się 2 kubki mleka i dodatkowo porcja produktów mlecznych – takich jak twarożek, jogurt, serek. Są one bowiem źródłem łatwo przyswajalnego wapnia, które odpowiada za prawidłowy wzrost oraz rozwój mięśni i zębów dziecka.

Zapewnienie dziecku menu zawierającego wszelkie potrzebne składniki odżywcze nie jest łatwym zadaniem. Jak więc mu sprostać? Już 2 kubki mleka modyfikowanego Bebiko Junior 3 NutriFlor+ dziennie pomogą uzupełnić zapotrzebowanie na ważne składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju – 70% dziennego zapotrzebowania na wapń i żelazo, 80% dziennej zalecanej suplementacji witaminą D, 90% dziennego zapotrzebowania na jod. Takie mleko modyfikowane zawiera także nienasycone kwasy tłuszczowe, które dobrze wpływają na układ nerwowy juniora, mają też mniej białka i sodu niż mleko krowie, a w związku z tym nie obciążają nerek maluszka.

Z kubka czy z butelki?

Podając mleko modyfikowane przeznaczone dla dzieci po 1. roku życia dostarczysz juniorowi ważnych w tym okresie składników odżywczych, potrzebnych do prawidłowego wzrostu. Przechodząc z karmienia piersią lub zmieniając wcześniejsze mleko modyfikowane, należy pamiętać o wcześniej konsultacji z lekarzem oraz, by był to proces stopniowy. Dzięki temu mały brzuszek będzie miał czas oswoić się ze zmianą. Dodatkowo roczny maluch jest też coraz bardziej samodzielny, więc to dobra pora na zamianę butelki na kubek.

Długotrwałe picie przez dziecko mleka z butelki wpływa negatywnie na zgryz i może zwiększać ryzyko powstawania próchnicy. Kubek mleka można także zastąpić wartościowym posiłkiem przygotowanym na bazie mleka modyfikowanego. Inspiracji można szukać w codziennych posiłkach dorosłych. Przygotowując naleśniki, mleczną owsiankę czy kaszkę mannę lub kakao, warto mleko krowie zastąpić odpowiednim mlekiem modyfikowanym To także wyjątkowo prosty sposób, by podając smaczne i odpowiednie do wieku posiłki, uzupełnić codzienną dietę juniora w kluczowe składniki odżywcze dla jego dynamicznie rozwijającego się organizmu.

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

