Twoje dziecko uwielbia ciastolinę? Świetnie! Lepienie kształci zdolności manualne dziecka oraz pobudza jego fantazję. Domową plastelinę, czyli masę solną, maluch może zrobić samodzielnie, wystarczy, że przygotujesz mu odpowiednie składniki.

Jak zrobić masę solną?

Składniki:

1 szklanka mąki

pół szklanki soli

woda

Wymieszaj szklankę mąki i pół szklanki soli. Następnie dodaj tyle wody, aby powstała gęsta papka. Ciasto powinno być dość miękkie, ale nie może kleić się do palców. Dziecko może wyrabiać ciasto razem z dorosłym, a kiedy masa stanie się już gładka i przyjemna w dotyku, zabiera się za lepienie różnych figur. Kiedy praca będzie skończona, gotowe figurki rodzic może włożyć do ciepłego piekarnika (uzyskają ładny złoty kolor)albo pozostawić do wyschnięcia (po pewnym czasie same stwardnieją).

To warto wiedzieć: Masę solną można przechowywać przez kilka dni w woreczku plastikowym w lodówce! Jeśli trochę wyschnie, wystarczy dolać odrobinę wody. Ciasto wyciągaj zawsze, kiedy maluchowi zaczyna się nudzić!

Co warto ulepić?

Poza figurkami typu owoce, warzywa, zwierzęta, czy ulubione postaci z bajek, warto ulepić także przedmioty, które posłużą później do zabaw edukacyjnych. My proponujemy wykonanie rybek z ciasta solnego, które będzie można łowić za pomocą domowej wędki.

Jak bawić się w łowienie rebek z masy solnej?

Weźcie masę solną i ulepcie kilka rybek. Do zrobienia łusek, oczu, czy dziubka przydadzą wam się widelce, stare długopisy i wszystko, co podpowie wam wasza wyobraźnia. Zanim ciasto stwardnieje, do każdej rybki przyczepcie pętelkę z nitki albo cienkiego sznureczka. Następnie przygotujcie wędkę: do patyka przywiążcie kawałek żyłki lub sznurka, a na ich końcu umocujcie zagiętą szpilkę lub drucik.

Ryby z ciasta solnego nie potrzebują wody, wystarczy, ze rozłożycie je na podłodze. Ta zabawa dla dzieci ćwiczy koncentrację, cierpliwość i precyzję ruchów. Udanego połowu!

