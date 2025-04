Masa solna, ciastolina, piasek księżycowy - sprawdzone przepisy na udaną zabawę

Jak zająć dziecko na długie godziny? Wystarczy kolorowa ciastolina, piasek księżycowy lub masa solna. Wszystkie dzieci uwielbiają ugniatać, lepić, tworzyć zabawne budowle, wycinać kształty foremkami. Twoje dziecko będzie zachwycone.

Dzieci uwielbiają zabawy, w których mogą lepić i o ile z plasteliną bywa to dość męczącym zadaniem, o tyle masa plastyczna zwykle sprawdza się doskonale. Jest miękka, łatwo ją formować, ugniatać, tworzyć kształty. Taka zabawa rozwija zdolności manualne, wyobraźnię, kreatywność, uczy koncentracji, koordynacji, rozwija percepcję. Dziecko angażuje do zabawy obie dłonie, co pobudza pracę obu półkul i owocuje lepszym analizowaniem informacji. Oprócz rąk i mózgu w zabawie bierze udział nawet język. Skupienie u dziecka zwykle objawia się wystawianiem i przesuwaniem języka, także oprócz ćwiczenia rączek, dziecko wykonuje ćwiczenia logopedyczne. Chyba nie trzeba zachęcać rodziców, by ich dzieci jak najczęściej lepiły?

Masy plastyczne robią prawdziwą furorę, zwłaszcza ciastolina i księżycowy piasek. Trzeba przyznać, że ich producenci mieli doskonały pomysł, który dzieci kochają. Dziś proponujemy Wam masy plastyczne domowej roboty. Zabawa będzie równie wspaniała, co tymi kupnymi, a surowiec do zabawy zawsze można dorobić. Do przygotowania większości domowych mas wystarczą składniki, które zwykle mamy w kuchni.

Oto sprawdzone przepisy na masy plastyczne, które zrobicie sami:

Masa solna

To bardzo łatwa wykonaniu masa do wielogodzinnej zabawy. Można z niej tworzyć różnorodne kształty, budowle, tematyczne prace plastyczne, a nawet drobne upominki na różne okazje: serduszka na walentynki, broszki na urodziny, medal dla najlepszego taty na Dzień Ojca, ozdoby choinkowe na Boże Narodzenie. Zabawą będzie lepienie, a także późniejsze zdobienie małych cudeniek zrobionych przez dziecko. Ekologiczna, nieszkodliwa, a składniki na jej przygotowania zawsze mamy w domu.

Składniki:

200 g mąki

200 g soli (drobnoziarnistej)

125 ml wody

Wykonanie:

Sól i mąkę zmieszaj. Dodawaj stopniowo wodę cały czas mieszając, aby masa solna była jednolita i gładka, ale niezbyt rzadka.

Ciastolina

Ta kupna robi prawdziwą furorę wśród dzieci, a przecież to nic innego jak nieco zmodyfikowana masa solna. Ta domowa będzie o wiele tańsza, można także do woli eksperymentować z ilością i kolorami. Dzieci będą nią zachwycona na równi, co tą ze sklepu. Doskonała do ugniatania, bo jest bardzo elastyczna i miękka, można wycinać w niej różnorodne kształty, bawić się w lepienie kolorowych ciast, zwierzątek, figurek. Polecamy przechowywać ją w małych, zakręcanych słoikach lub pojemnikach, bo ochronią ciastolinę przed wyschnięciem. Taka ciastolina to doskonały pomysł na drobny prezent dla przedszkolaka.

Składniki:

0,5 szkl. mąki pszennej

0,5 szkl. wody

0,5 szkl. soli (drobnoziarnistej)

1 łyżeczka proszku do pieczenia lub kwasku cytrynowego

2 łyżki olej

aromat np. migdałowy, waniliowy (opcjonalnie)

barwniki (np. do barwienia jajek, najlepiej naturalne np. sok z buraka, kakao, kurkuma)

Wykonanie:

Wszystkie składniki zmieszać w garnku. Następnie podgrzewać na małym ogniu ciągle mieszając drewnianą łyżką. Masa zacznie gęstnieć. Mieszać do momentu, gdy zacznie przypominać ziemniaczane puree i nie będzie kleić się do palców. Zdjąć z ognia i poczekać aż przestygnie. Następnie wyrabiać na stolnicy lub stole przez ok. 5 minut, dzięki czemu nabierze odpowiedniej elastyczności. Teraz podzielić na kilka części i dodać wybrane barwniki (do barwienia jaj lub naturalne).

Dobra rada

Jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywne kolory ciastoliny, rozpuść barwniki w gorącej wodzie i dodaj na początku przygotowywania ciastoliny. Co prawda każdy kolor musisz przygotować osobno, ale kolory będą bardziej nasycone.

Księżycowy piasek

Moon sand robi wśród dzieci prawdziwą furorę. Osobista piaskownica we własnym domu? Które dziecko o tym nie marzy. Ten pomysł cieszy dzieci zwłaszcza zimą lub podczas deszczowych dni, gdy zabawa piaskiem jest niemożliwa. A tymczasem w domu można wyjąc foremki i bawić się długimi godzinami, zupełnie jak na plaży. Spróbuj przygotować księżycowy piasek w domu. To łatwiejsze niż myślisz.

Składniki:

8 szklanek mąki

1-1,5 szkl. oliwki dla dzieci

barwniki (opcjonalnie)

Wykonanie:

Zmieszać ze sobą mąkę i oliwkę. Można dodać barwniki, by piasek był kolorowy. Ale i w wersji podstawowej sprawi mnóstwo radości. Wystarczy przełożyć do większego pudełka z pokrywką i gotowe. Można lepić babki i formować różne kształty, a po zabawie zamknąć pudełko.