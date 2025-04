Zimna porcelana wygląda pięknie na choince, a do jej wykonania wystarczą 3 produkty, które z pewnością znajdziesz w domu. Czwartym składnikiem jest klej Wikol - biały klej, który kupisz w sklepie papierniczym, ale jest niezbędny do wykonania np. aniołków z masy porcelanowej. To głównie dzięki niemu, masa przypomina porcelanę.

Zimna porcelana - co musisz wiedzieć



Zimna porcelana nie wymaga obróbki termicznej - wysycha po kilku godzinach, choć najlepiej odłożyć ozdoby wykonane z masy porcelanowej na całą noc do wyschnięcia i zaplanować np. ich malowanie czy zawieszanie na choince na następny dzień.

Zanim zabierzesz się do pracy wiedz, że masa jest łatwa w wyrobieniu i bardzo plastyczna - szybko ją rozwałkujesz, nie ma mowy o trudzie w wykrawaniu ozdób choinkowych czy odbijaniu wzorów czy napisów - zimna porcelana jest niezwykle wdzięczna w obróbce.

fot. Archiwum prywatne

To, co może zniechęcić, to klej Wikol - jest on niezbędny przy jej wykonaniu (możesz eksperymentować i spróbować użyć kleju domowej roboty) i należy go kupić (cena to ok. 2,50 zł/45 g). W trakcie przygotowywania masy porcelanowej, licz się z dość nieprzyjemnym, gryzącym zapachem tego produktu.

Kolejnym ważnym aspektem jest to, żeby dokładnie i względnie prędko umyć naczynia czy przestrzeń po użyciu tego kleju - gdy zaschnie, trudno go usunąć z salaterki, deski czy wałka.

fot. Archiwum prywatne

Kolejna ważna rzecz: choć właściwości zimnej porcelany nie zmienią się w przypadku podmiany oliwki z oliwek na oliwę w przepisie, to jednak jej kolor może być mniej zadowalający. Najlepiej zastosować bezbarwną oliwkę.

Masa porcelanowa z użyciem mąki ziemniaczanej, jest satynowa lub błyszcząca, nieco krucha, ale mniej niż masa porcelanowa z sody. Warto użyć mąki i mieć jej całkiem spore ilości na podorędziu zwłaszcza w okresie bożonarodzeniowym, bo w przypadku zimowych prac plastycznych to właśnie zimna porcelana lub sztuczny śnieg cieszą się największa popularnością. Czasem ustępują miejsca masie solnej, ale potrzebuje już użycia piekarnika.

fot. Archiwum prywatne

Masa porcelanowa - przepis

Z podanych niżej proporcji powinno wyjść ok. 30-40 ozdób z masy porcelanowej.

Składniki:

200 g mąki ziemniaczanej,

200 g kleju Wikol,

1,5 łyżki oliwki z oliwek,

1,5 łyżki soku z cytryny,

oraz: wykałaczkę, foremki do wycinania, ew. ozdoby.

Sposób przygotowania:

Składniki na masę porcelanową odmierz i wymieszaj łyżką, następnie zagnieć jak ciasto. Wyrobiona masa porcelanowa powinna być plastyczna i łatwa w formowaniu. Na stolnicy rozwałkuj ją na grubość ok 3 mm i zaczynaj wykrawać ozdoby - anioły, gwiazdy, choinki. Możesz też odbijać na nich napisy i wzory, umieszczać cyrkonie. Jeśli chcesz je powiesić na choince, zrób wykałaczką dziurkę do przewleczenia sznurka. Gotowe ozdoby z masy porcelanowej odkładaj do wyschnięcia, np. na parapet. Potem można je pomalować farbami.

fot. Archiwum prywatne

