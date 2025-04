Masa piaskowa to plastyczna masa, do której wykonania potrzebujesz jedynie piasku i kleju wikol. Dodatkowo warto zabezpieczyć podłogę czy stół folią, przygotować foremki czy miejsce, w którym umieścisz ją do wyschnięcia.

Choć wizualnie masa piaskowa nie przypomina masy porcelanowej, to jest jej niedaleką krewną (do jej wykonania również potrzebny jest klej wikol). Dzięki jej wykorzystaniu można stworzyć piękne figurki, ozdoby i dekoracje, które z powodu zawartości kleju wysychają po kilkunastu godzinach. Wykorzystaj foremki do ciastek, miseczki czy nakrętki. Masa piaskowa to też świetny patent na „utrwalenie” piasku, kamyków czy muszli z wakacji, w formie np. odcisku stopy - będzie to miła dekoracja i pamiątka.

Składniki:

piasek,

klej wikol.

Sposób przygotowania:

Do miseczki wlej klej (ok. 3 łyżki na początek) i stopniowo dodawaj do niego piasek, mieszając łyżeczką. Możesz dodać kolorowego barwnika do masy, by uatrakcyjnić dzieciom zabawę. Masa piaskowa powinna być gęsta jak ciasto i dość zbita. Masę piaskową formuj w różne kształty, wprowadzaj do foremek, lep z nich miseczki - taka masa potrzebuje ok. 24h na wyschnięcie, więc by pięknie zachował się jej kształt, pozostaw ją w naczyniach i foremkach na ten czas.

fot. Adobe Stock

