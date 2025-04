Gotowana marchew dzięki obecnym w niej pektynom działa łagodząco na błonę śluzową jelit i przyczynia się do usuwania szkodliwych produktów przemiany materii. Sole mineralne zawarte w przecierze z marchwi (trzeba podawać go wraz wodą, w której się gotował) uzupełniają te utracone podczas biegunki. Dlatego marchwianka przynosi ulgę w chorobie. To jeden z niezawodnych domowych sposobów na biegunkę.

Marchwianka - jak ją zrobić

Aby przygotować marchwiankę, należy:

umyć pół kilograma marchwi ,

, odciąć zielone końce,

obrać i pokroić na plasterki,

zalać litrem wody ,

, gotować pod przykryciem do miękkości,

po wystudzeniu zmiksować i uzupełnić wodą aż do litra, dodać trochę soli i jeszcze raz zagotować.

Możesz też przyrządzić marchwiankę z purée marchewkowego ze słoiczka, dodając taką samą objętość wody co przecieru. W porozumieniu z lekarzem możesz dodać do niej łyżeczkę świeżego masła.

Marchwianka dla dzieci

Marchwianka nadaje się zarówno do stosowania przy problemach z brzuchem i żołądkiem u dorosłych, jak i dzieci (biegunka u niemowlaka). Dziecku podawaj marchwiankę butelką ze smoczkiem o szerokim otworze. Większym dzieciom można podawać zupę łyżeczką z miseczki.

Marchwiankę możesz podawać dziecku 2-3 razy dziennie w niewielkich porcjach. Zupę przechowuj w lodówce i dopilnuj, by w ciągu doby została zjedzona.

Źródło: tekst dietetyk dr Haliny Weker, „Twoje dziecko”, treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.08.2014.

