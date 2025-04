1995 rok to rok denominacji, rok otwarcia pierwszej linii metra w Warszawie, rok końca prezydentury Lecha Wałęsy i początku urzędowania Aleksandra Kwaśniewskiego. Z tematów bardziej związanych z dziećmi to rok premiery głośnego filmu „Tato” z Bogusławem Lindą oraz rok... pojawienia się na rynku miesięcznika „Mamo, To Ja”!

Z miłości do dziecka

Pierwszy numer kosztował 25 tys. zł lub 2.50 zł i miał 84 strony. Jaki był? Z jednej strony zupełnie inny niż dziś (zdjęcia, jakość druku, zalecenia). Z drugiej - bardzo podobny do numerów z 2015 roku, bo to dziecko było i zawsze będzie naszym najważniejszym bohaterem! A misją – wspieranie mam i tatusiów.

Młodzi rodzice docenili to szybko i w ciągu kilku miesięcy od premiery staliśmy się najlepiej sprzedającym pismem dla młodych rodziców. Tak jest do dziś. I wierzymy, że tak będzie i za kolejne 20 lat!

Loteria, konkurs, wspomnienia

Z okazji 20. urodzin przygotowaliśmy szczególny numer. Mamy aż 148 stron, klejony grzbiet, więcej ciekawych tekstów, porad.

Polecamy szczególnie rozmowy z pediatrą, ginekologiem, położną, psychologiem. Dużo o tym, jak dużo zmieniło się w ciągu ostatnich 20 lat. Dużo też o tym, jakimi dziś jesteśmy rodzicami (boimy się wychowywać dzieci, mamy rodzą później, wymagamy pigułek, które natychmiast sprawią, że dzieci przestaną chorować).

Udało nam się też namówić na szczerą rozmową senator Alicją Chybicką, onkologa dziecięcego, szefową Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, która mówi m.in. o tym, że będzie walczyć w parlamencie, by coroczne badania krwi i usg jamy brzusznej były obowiązkowe do 18 roku życia.

Ale to nie wszystko! Jak są urodziny, muszą też być prezenty!

W numerze ogłaszamy Wielką Urodzinową Loterię z marką Dada. Zasady są proste. Trzeba kupić pieluszki Dada, dostępne w sklepach Biedronka, zostawić paragon i podać jego numer na stronie loteriadada.babyonline.pl

Co do wygrania?

1 x 5000 zł, 200 x 50 zł 10 x kwartalny zapas pieluch

Poza tym jest urodzinowy konkurs! Z okazji 20 urodzin jest do wygrania 20 wartościowych nagród (np. wózki, foteliki, elektroniczne nanie, lalki, klocki, weekendowe wyjazdy...). Wszystkie szczegóły w numerze! Kup już teraz e-wydanie!

Dodatkowe nagrody można wygrać w konkursie, który ogłaszamy na naszym profilu na Facebooku.

Jeszcze inne, szczególne niespodzianki, czekają na tych, którzy zdecydują się kupić „Mamo, To Ja” w wersji na tablet (najbardziej atrakcyjna finansowo jest oferta kupna prenumeraty).

„Mamo, To Ja” – więcej niż magazyn

20 lat trudno krótko podsumować. Najważniejsze wydarzenia z naszej historii (i archiwalne zdjęcia, również gwiazd, z którymi rozmawiałyśmy na w „Mamo, To Ja”!) znajdziecie w urodzinowym numerze.

Ale od kilku lat „Mamo, To Ja” to coś więcej niż magazyn. To silna marka, której ufają mamy. Właśnie trwają zapisy na bezpłatne warsztaty „Mamo, To Ja” – dla mam w ciąży (i przyszłych tatusiów!) oraz dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 12 miesięcy. Co się dzieje na takich warsztatach? Wszelkie szczegóły, relacje, zdjęcie, terminy oraz zapisy na stronie warsztaty.mamotoja.pl

na podstawie informacji prasowej Mamo to ja